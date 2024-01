Andreea Marin, primele declarații despre un iubit al Violetei! Bonus: ce zice vedeta despre partenerul ei

Andreea Marin a vorbit despre relația pe care o are cu Violeta. Nu a ocolit dezvăluiri despre partenerul ei de viață, Adrian, și și-a expus planurile în plan profesional pentru anul 2024. Totul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Andreea Marin, dezvăluiri fără precedent

Andreea Marin, într-un interviu pentru FANATIK, a vorbit despre proiectele pe care le are în acest an. Ea a explicat și care îi sunt prioritățile în plan profesional și personale. De asemenea, a explicat și motivul pentru care nu ar mai accepta să prezinte o emisiune tv zilnică, deși oferte există pentru ea.

În altă ordine de idei, Andreea Marin și-a deschis sufletul și în lan personal. Ea a vorbit despre relația pe care o are cu Adrian, partenerul ei de viață. În plus, a explicat cum vede situația relațiilor cu băieții ale Violetei. Mai mult, a dat câteva sfaturi pentru părinții ai căror copii au probleme în drumul spre maturizare.

Andreea Marin: ”Pun pe primul loc viața personală”

Am intrat în noul an, care sunt țintele pe plan profesional?

– La mulți ani! Pun pe primul loc viața personală, asta înseamnă că m-am maturizat îndeajuns încât să realizez că fără echilibru în noi și în ritmul nostru de viață, nu ne putem simți fericiți doar în plan profesional. Pun sănătatea , iubirea ce mă leagă de oamenii dragi, timpul pentru noi și pentru mine că femeie pe primul plan.

Profesional, însă, așa cum mă știți, sunt energie și un creuzet cu idei care prind viață mereu. Cum știți, sunt om de comunicare cu businessuri dezvoltate pe mai multe direcții: creație și implementare – campanii, concepte, evenimente ample, promovare social media sau în mass-media, prezentare de evenimente. În sediul meu nou, Creative Hub Voice&Visibility, avem și spațiul interior și exterior cu un design minunat și funcționalități multiple care prilejuiește organizarea de evenimente elegante, lansări și sărbători speciale pentru companii sau persoane fizice, studiouri de filmări și ședințe foto profesionale dotate la nivel performant, Beauty Room unde frumusețea prinde viață etc.

Producem și podcasturi pentru companii sau profesioniști din diverse domenii, pe care le și promovez dacă se dorește. Proiectele pot și doar supervizate de mine și lucrate de echipa mea fără că imaginea mea să fie parte din proiect neapărat sau pot să mă includă în acest sens, după nevoia clienților.

Pun la cale și prima gală amplă a Fundației Prețuiește Viață, pe care am creat-o cu scopul de a ajuta oamenii. A început anul deja cu planuri pentru mine ca ambasador a mai multor cauze umanitare și brand-uri de renume. Am deja stabilite evenimente în țară și în străinătate pentru care voi fi gazdă, așadar am început treaba cu forțe proaspete. Iubesc ceea ce fac.

Vedeta, atentă la emisiunile la care participă

Ți-ar plăcea să mai revii pe micul ecran că și prezentator cu emisiuni zilnice, nu ocazional?

– Nu aș avea timp, mi s-a propus deja o emisiune zilnică, dar n-aș putea să mă mai ocup așa cum trebuie de afacerile proprii și nu-mi doresc asta. Precum știți, însă, colaborări cu televiziunile am mereu. Sunt selectivă în privința aparițiilor tv pentru că pentru mine e importantă calitatea, dar mi-a făcut, de pildă, mare plăcere surpriză de , ultima ispravă de acest fel.

Mereu ai fost omul inițiativelor și a campaniilor umanitare. Unde îți mai pot fi oamenii alături? În ce proiecte mai ești implicată?

– E de ajuns să mă urmărească pe social media, sunt canalele mele oficiale cu bifa de oficial atât pe cât și pe . Acolo oamenii văd zilnic în ce sunt implicată, postez multe lucruri interesante mereu.

Timpul a devenit foarte prețios și gonește parcă spre alte zări, dar tu reușești mereu să îți rezervi clipe pentru ține, pentru familie, dar și pentru tot ce înseamnă job! Cum reușești? Ne poți oferi câteva tipsuri?

– Nu reușesc mereu, dar . Nu las pe ultimul plan ce e prețios cu adevărat pentru inima și sănătatea mea și a celor dragi. Asta înseamnă pentru mine fericire cu adevărat. Nu e ușor să ții balanța în echilibru mereu, dar e posibil. Am învățat odată cu trecerea timpului ce depinde de mine să fac să fie bine. Nu există secrete. Și, vorba mea: nu există nu se poate! Dacă vrei cu adevărat.

Andreea, impresionată de oamenii din Madeira

Când nu lucrezi, îți place să călătorești! Ce destinații ați ales sau ți-ar plăcea să vizitezi anul acesta?

– Tocmai m-am întors din Madeira, insula veșnicei primăveri. Acasă era foarte frig, acolo soarele blând, la 25-27 de grade Celsius, miresme, fructe exotice parfumate și flori minunate, stânci scăldându-se în ocean. Iar oamenii trăiesc cu o normalitate care e pe sufletul meu. Fără exagerări, fără a-și afișa modul de trăi prin etichete purtate la vedere, aceste lucruri nu sunt importante pentru ei. Am respirat liniștită, m-am relaxat după un an în ritm alert. Am citit, m-am plimbat și am fost fericită să fiu cu dragii mei alături.

Femeile în special sunt dornice de atenții, surprize, cadourile. Ce te mai bucură când vine vorba de astfel de gesturi? Întreb asta pentru că nu îți lipsește nimic, ai muncit și ai reușit să ai tot ce a avut nevoie sufletul tău.

– Eu am un obicei: de ziua mea, de pildă, îi rog pe cei apropiați să nu vină cu cadouri. În schimb putem face un bine împreună punând umăr lângă umăr și ajutând oameni care au o situație grea. Asta facem de ani de zile deja. Iubesc să dăruiesc, mă încarcă, mă îmbogățește pe interior. De nevoile mele mă ocup muncind și nu sunt un om pretențios.

Este ceva ce îți lipsește din punct de vedere emoțional când se apropie ziua ta de naștere, Sărbătorile?

– Nu, atâta vreme cât suntem sănătoși și familia e alături, acesta e cel mai frumos dar.

Le simt lipsa părinților în anumite momente ale vieții?

– Da, mereu sunt în sufletul și în gândurile mele.

Violeta, fiica Andreei Marin, descrisă în câteva cuvinte: ”O minte ageră”

Fiica ta Violeta, care apropo este superbă, îți face cadouri?

– Da, am purtat la gât bijuteria cu cruciulița dăruită de ea cu drag de sărbători, m-a bucurat alegerea ei, mă cunoaște bine. Nu ne facem daruri exagerate, scumpe, noi punem preț pe cele de suflet, așa simțim noi.

Ce așteptări ai din partea partenerului tău când vine vorba de mici atenții?

– El îmi întrece așteptările! De la el tot ce-mi doresc cu adevărat e iubirea, căldura sufletească, sprijinul de care orice om are nevoie, o îmbrățișare. Așa suntem noi, asemenea, nu suntem împreună întâmplător.

Violeta îți calcă pe urme pe zona profesională, în oarecare măsură. Ce nu ți-ai dori pentru ea să întâmpine în viață, asta prin prisma experienței tale de viață?

– E un bun comunicator, o fire organizată că și mine, are o minte ageră! Dumnezeu să o țină sănătoasă și în rest am încercat să-i deschid aripile către viitor. Dar ea știe că și de efortul și imaginația ei depinde cum se va așterne acesta. Doamne ajută!

Ce activități vă plac ție și fiicei tale?

– Să citim, să radem cu poftă, să vedem filme, să cântăm la pian, să călătorim. Să ne iubim și să ne ținem inimile aproape!

Andreea Marin, directă când vine vorba de un iubit al Violetei

Ce spune mami Andreea despre un posibil pretendent în viață Violetei?

– Are 16 ani și e normal la această vârstă să îi placă cineva, sunt deschisă. Cu precauții, însă, așa cum gândește probabil orice părinte conștient și responsabil în aceste vremuri tulburi. Îmi place să o văd fericită și în siguranță.

Se zvonise la un moment dat că fiica ta și fiul lui Ștefan vor juca împreună în Liceenii. Ți-ar plăcea să îi calce pe urme și tatălui pe partea de actorie? De ce nu, poate chiar și pe muzică?

– A fost un zvon doar. O voi susține în ceea ce o va pasiona.

Tinerii din ziua de astăzi au tendința să se îndrepte către niște mări tulburi, în care drogurile și băutură sunt ceva firesc. Cum ai reușit să o educi pe Violeta să stea departe de așa ceva?

– Tocmai arătându-i concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți. Și cât de greu e să restabilești echilibrul pierdut. Ea face voluntariat deja de mai bine de un an la Teen Challenge – House of Joy, unde tinerii sunt ajutați să revină la normalitate după experiența nefastă a adicțiilor.

”Nu e ușor să fii părinte în ziua de azi”

Cum îi putem ajuta pe acești copii care se pierd pe drumul maturității și se trezesc când, pentru unii, este prea târziu?

– Sincer, nu e ușor să fii părinte în ziua de azi. Cred în a preveni cu înțelepciune și neobosită comunicare, cred în forța încrederii stabilite în familie anterior vârstei care aduce aceste probleme. Și în specialiștii care pot ajuta, precum și în puterea exemplelor care îți arată pericole neconștientizate încă.

Un gând pentru 2024?

– Îmi doresc pace, mai mult decât orice, pentru noi toți. Și sănătate, că-i mai bună decât toate!