Andreea Marin, apariție surpriză de Revelion! La ce post va putea fi urmărită vedeta în noaptea dintre ani

Andreea Marin revine „pe sticlă” de Revelion și a vorbit despre tradițiile pe care le respectă acum, dar și cum erau sărbătorile în familia sa atunci când era copil. Ce își amintește „Zâna”.

Andreea Marin revine pe micile ecrane

Andreea Marin se concentrează acum pe proiectele personale, iar televiziunea nu se mai numără printre prioritățile sale. Însă, de Revelion, le-a pregătit o surpriză de proporții celor care o susțin

Vedeta revine pe micile ecrane de Revelion, mai exact, artista și le-a promis telespectatorului că merită să urmărească programul.

„De ce să fiți împreună cu noi la trecerea dintre ani, la @protv_romania? Pentru că merită. Va fi un #Protevelion de neuitat”, a scris Andreea Marin

Însă emisiunea este deja filmată, ceea ce înseamnă că în noaptea dintre ani, vedeta va petrece altfel. „Zâna surprizelor” și fiica sa au o tradiție pe care o respectă întotdeauna. Mai exact, acestea cântă împreună la pian.

„Și cântăm la pian cu drag împreună, acum fiica mea a crescut și cântă minunat”, a declarat îndrăgita prezentatoare într-un interviu acordat de curând pentru

Cum arătau sărbătorile în copilărie

Pe de altă parte, Andreea Marin și-a amintit și de sărbătorile din copilărie și felul în care acestea arătau. Vedeta a vorbit cu drag despre cozonacii delicioși făcuți de regretata sa mamă.

„Mama și bunica găteau delicios bucate tradiționale, noi goleam hârtiile cu bomboane de pom și legam la loc să nu ne dăm de gol. Dar ne spălăm păcatele încercând să și ajutăm la învârtit sărmăluțele.

Zăpada era în Moldova noastră atunci înaltă cât gardul, omul de zăpadă nu lipsea an de an, iar bunicul avea rolul Moșului. L-am recunoscut târzior, într-un an când a greșit și și-a scos mănușile ca să citească trăsnăile mele din ceaslovul cu obrăznicii. Iar cozonac precum la noi acasă n-am mai văzut și gustat din copilărie!”, a completat Andreea Marin.