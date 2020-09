Andrei Andrei, ex-Burlacul de la Antena 1, confirmat cu coronavirus

Andrei Andrei, unul din cei mai râvniți bărbați din România, fost participant în emisiunea Burlacul de la Antena 1 în urmă cu mai mulți ani a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Andrei Andrei, ex-Burlacul, depistat cu coronavirus

Anunțul a fost făcut chiar de el pe contul personal de Instagram explicându-le fanilor care este starea sa de sănătate.

Fostul burlac a spus că a avut câteva simptome, fapt pentru care s-a testat, iar rezultatul nu a ieșit așa cum își dorea.

Bărbatul susține că și-a pierdut gustul și mirosul, două dintre simptomele cele mai des întâlnite în cazul pacienților infectați cu SARS-COV-2.

„Acum trei zile m-am testat pentru COVID și a ieșit pozitiv. Motivul era că nu am mai simțit gust și miros și am zis că ceva nu e ok aici și a trebuit să mă testez și bine am făcut. Apoi m-am izolat în casă și după ce am ieșit pozitiv m-au sunat cei de la spital și mi-au zis să stau izolat în casă”, a dezvăluit Andrei Andrei.

Fosta vedetă masculină a Antenei 1 a spus că este alături de familia lui și nu va ieși din casă până când nu se va recupera, așteptând ca următorul test să fie unul negativ.

S-a căsătorit în 2018 cu o stewardesă de la Emirates

„Ne simțim bine, totul e ok, nu avem simptome, puțină stare de oboseală și cam atât și partea frumoasă e că avem vacanță două săptămăni și o să ne uităm la filme, o să fac antrenamente acasă”, a completat acesta.

Andrei Andrei nu e mai burlac din anul 2018. Bărbatul s-a căsătorit cu o buzoiancă pe numele Flori Nicolaescu, potrivit opiniabuzău.ro.

Soția lui, Flori, este un cunoscut fotomodel, apărând pe podiumurile celor mai fastuoase evenimente din Capitală. Aceasta a devenit apoi stewardesă pentru compania aeriană Emirates.

Anul acesta, pe 29 august, s-au împlinit doi ani de la cununia religioasă dintre cei doi, iar căsnicia pare una indestructibilă.