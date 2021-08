Andrei Chindriș pleacă de la FC Botoșani! Când ar urma să semneze cu noua echipă: „Are pregătit înlocuitor!”. Exclusiv

Andrei Chindriș (22 de ani) a fost transferat de FC Botoșani, liber de contract, la începutul lui 2017, de la U Cluj. Acesta mai are contract până în 2022 cu formația moldavă.

ADVERTISEMENT

Andrei Chindriș pleacă de la FC Botoșani

Valeriu Iftime susține că Andrei Chindriș ar urma să plece de la FC Botoșani, în două săptămâni. Astfel că, echipa moldavă i-a pregătit deja un înlocuitor.

„Așa știu (n.r. că Andrei Chindriș trebuie să plece, în două săptămâni), dar nu știu mai mult de asta. E opinia lui. Andrei știe ce are de făcut, eu nu pot să-i spun să plece, pentru că nu-l pot fugări. Eu îl prețuiesc, nu pot să spun: «Andrei, pleacă!». Dar Andrei are pregătit înlocuitor, dacă vrea să plece, pleacă”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate, pentru FANATIK.

FC Botoșani ar putea să se despartă și de Hervin Ongenda

că plănuiește să-l transfere pe Hervin Ongenda de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

„5 milioane 700 am luat în total (n.r. pe Olimpiu Moruțan). Cu bonusuri, care se iau 100% la calificarea în grupele UEL sau UCL: Astea sunt și trebuie să joace zece meciuri.

Când joacă zece meciuri, se activează. Normal că, dacă nu joacă zece meciuri, trebuie să îi dea banii omului înapoi, în mod normal. Aveam ofertă de șapte milioane pe el.

Am fost încăpățânat și am cerut zece milioane, dar, dacă a jucat trei meciuri slab, am cedat la 5 milioane 700. M-am enervat și gata! M-am supărat și d-aia l-am dat.

ADVERTISEMENT

Edi face ce vrea el. Edi face tot ce vrea! El e patronul. Dar i-am spus că îl vând. Tu ce crezi, l-am întrebat. A zis ca sunt bani foarte buni. I-am promis doi jucători, chiar trei… Din România! Pe unul l-am văzut aseară și mi-a zis că și el îl avea pe listă la CFR Cluj. E vorba de Ogenda, de la Botoșani, care mie îmi place foarte mult.

Dar să vedem dacă îl dă Iftime. Că el cică e prieten cu mine, dar dă jucători pe la Craiova și pe la CFR Cluj.

Alexandru Crețu nu mai face parte din lot, gata, la revedere. Pentru Tănase a fost azi o discuție, cu cineva din Germania… Bine, nu eu… Eu nu vreau să îl dau, dar nu mai ține de mine, că are clauză”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Însă, , deoarece echipa sa nu ar fi pregătită să se despartă de Ongenda.

„Hervin nu pleacă, în momentul ăsta, decât în situații speciale și nu știu dacă echipa mea este pregătită să-l dea. Deocamdată, nu m-am gândit la aspectul ăsta. În momentul ăsta, nu cred că Ongenda pleacă la FCSB. Nu am avut nicio discuție cu Gigi Becali”, a spus Valeriu Iftime, pentru FANATIK.