Animalul sălbatic agresiv care a început să atace în orașele din România. E la fel de periculos ca ursul, dar mult mai viclean

Șacalul este animalul sălbatic agresiv care a început să atace, mai nou, și în orașele din România. Vorbim de un mamifer la fel de periculos precum ursul, dar mult mai viclean în comportament.

În ultimii ani, . Inițial, locuitorii din Deltă s-au plâns în repetate rânduri din cauza înmulțirii efectivelor de șacali. Aceste fiare sălbatice atacă animalele din gospodării și distrug culturile de legume din curți.

Din păcate, animalul problematic a început să apară și în alte regiuni ale țării. Recent, animalul a atacat într-un important oraș din vestul României. S-a întâmplat în plină zi.

Pe 13 august, mai exact cu o săptămână în urmă, o femeie a fost victima acestui periculos animal. Atacul a avut loc la orele după amiezii, în parcul Mihai Eminescu din municipiul Arad. S-a întâmplat la câțiva metri de primărie.

Victima ieșise să își plimbe animalul de companie, un bichon. Ea și cățelul se aflau pe o bancă în momentul atacului. Într-o primă fază, a crezut că un câine a mușcat-o, dar ulterior și-a dat seama că era șacal.

”Eram împreună cu cățelușa mea aflată în lesă pe o bancă, în Parcul Eminescu. În partea stângă veneau doi bărbați cu un cățel, deodată am observat că în diagonală din spatele lor vine un câine, am crezut că este câinele lor, dar m-am înșelat, s-a repezit asupra cățelului, bărbații au reușit să se descotorosească de atacator, iar câinele agresiv a zărit-o pe cățelușa mea și a atacat-o.

A tras cu dinții de ea, a ridicat-o și încercând să o apăr m-a prins de mână nevrând să îmi dea drumul. Bărbații mi-au sărit în ajutor lovindu-l de nenumărate ori pe acel câine, care nu a lătrat. După acest eveniment i-am întrebat ce câine e ăsta. La întoarcerea de la UPU și Infecțioase mi-am dat seama că atacatorul a fost un șacal, și-a căutat prada la o oră neobișnuită”, mărturisește femeia, conform .

Șacalii au atacat și în Buzău. Victimă, tot o femeie

Tot în această lună, șacalii au atacat și la Buzău. O localnică a afirmat că aceste fiare atacă mai multe gospodării din zonă. , care se plimbă nestingheriți prin sat.

Femeia spune că a fost mușcată de șacali de mai multe părți ale corpului. ”M-au tăbărât șacalii! Am fost și mușcată! Am câinele rupt, mi-au luat găinile. Nu mai fac față, am sunat și la 112. Când au venit autoritățile au văzut șacalii cum stăteau pe coastă”, a spus localnica, pentru .