Anunț important înaintea meciului Nordsjaelland – FCSB. Partida a fost reprogramată

Echipa din Danemarca a anunțat printr-un comunicat oficial că partida se va juca la ora 20:00. FCSB va evolua în deplasare cu Nordsjaelland, după un egal acasă pe Ghencea. Duelul din turul 3 preliminare al Conference League va avea loc joi, 17 august, pe Right to Dream Park.

Reacția antrenorului lui Nordsjaelland despre meciul cu FCSB

FCSB are un avantaj față de Nordsjaelland. Echipa lui Gigi Becali a fost scutită de la partida din campionat dintre meciurile din Conference League. În schimb, danezii și-au jucat meciul din campionat și vor fi mai puțin odihniți la partida din turul 3 preliminar cu FCSB.

După victoria cu 5-0, Johannes Thorup a fost total nemulțumit de prima repriză făcută de elevii săi în victoria cu Randers, scor 5-0, considerând că jocul a fost lent. .

“Am condus la pauză, dar nu eram mulțumiți. Ne-a lipsit intensitatea și nu am jucat la un tempo suficient de ridicat. Jocul a fost întâmplător, cu prea multe atingeri și ne-am mișcat prea lent. La pauză le-am arătat câteva faze de acest fel și le-am cerut mai mult în ceea ce privește intesitatea și calitatea.

După pauză am reușit să ne ridicăm nivelul. Am făcut 2-0 cu un gol fantastic, iar de acolo am preluat controlul total al jocului. În pregătirea meciului de azi ne-am concentrat pe cât de important este să arătăm că putem juca bine și în campionat, deși suntem implicați și în competițiile europene. Am reușit!

Poate părea greu de înțeles că am fost nemulțumiți după un meci câștigat de 5-0, însă m-am bucurat că le-am putut oferi ocazia și altor jucători să intre, să aibă minute în picioare și să își demonstreze calitățile.

Cred că și joi seară (n.r. – cu FCSB) vom avea mult timp mingea. La meciul din România am reușit să ridicăm tempoul din când în când, însă ne-a și lipsit acest lucru uneori. Trebuie să folosim perioadele bune de azi ca inspirație pentru meciul de joi”, a declarat Johannes Thorup, pentru site-ul oficial al lui Nordsjaelland.

Ce a spus MM Stoica despre schimbarea lui Compagno din turul cu Nordsjaelland

în repriza a doua a meciului cu danezii de pe Ghencea, scor 0-0. Momentul schimbării a venit și atunci când echipa lui Charalambous a fost în superioritate numerică, după roșul luat de fundașul lui Nordsjaelland. Decizia a fost considerată ca fiind neinspirată pe motivul că dacă atacantul italian ar fi rămas în teren, FCSB ar fi avut mai multe șanse de a marca.

“Schimbarea s-a gândit înaintea eliminării lor și a fost un moment de uluială. Atunci, probabil, ar fi trebuit oprită schimbarea, nu s-a mai gândit nimeni să schimbe schimbarea. Am gândit-o toți, dar n-a spus nimeni. În vestiar, stăteam și ne dădeam cu pumnii în cap. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea, ce se întâmpla dacă rămâneam așa și luam bătaie.

Dacă Vali intra bine, rezolva meciul, însă nu a intrat atât de bine, pentru că aveam superioritate numerică și era și Coman. Dacă era Băluță, am fi jucat cu el. Nu a fost cine știe ce gestul lui Compagno, se întâmplă în fotbal. Cine plătește transferul poate să discute cu Vali Gheorghe! Toată lumea s-a obișnuit să ia jucători împrumut de la noi, dar nu mai merge așa. Nu e prima oară când spune și de Cordea, iar Cordea a mai jucat”, a mai spus MM Stoica, la OrangeSport.