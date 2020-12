Crăciunul din 1914 a adus pace şi fotbal între tranşeele inamice din Primul Război Mondial. Foto

Nimic nu-i mai sinistru pe pământul ăsta decât războiul. Oameni care nu se cunosc se omoară între ei, viaţa nu mai are niciun preţ, omenia este aruncată la gunoi, cea mai importantă dorinţă devine, animalic, supravieţuirea cu orice preţ, omoară-l tu primul ca să nu te omoare el pe tine. Negura minţii şi a tuturor simţurilor a fost învinsă pentru câteva ore de Crăciunul din 1914, care a adus pace şi fotbal între tranşeele inamice din Primul Război Mondial!

Primul Război Mondial a rămas cunoscută în memoria contemporanilor drept „Marele Război”, nu doar din cauza proporţiilor de neimaginat până în acel moment (peste 14 milioane de victime în total), ci, mai ales, din cauza a cruzimilor care i-au caracterizat desfăşurarea.

Cu toate acestea, Primul Război Mondial a lăsat istoriei un episod unic şi aproape incredibil, de neimaginat între ofiţerii scorţoşi de la Statele Majore, dar pur omenesc între tranşee , între amărâţii puşi să se măcelărească unii pe alţii: Armistiţiul de Crăciun din 24 decembrie 1914.

În acea zi, o parte a trupelor implicate în luptele de pe Frontul de Vest, cu gândul acasă, la cei dragi și la… Moș Crăciun, au decis ca armele să tacă pentru a putea auzi colindele, cele proprii şi cele ale inamicului.

Cei implicaţi au cântat colinde, separat şi alături de ceilalţi cobeligeranţi, s-au întâlnit între tranşee, în „Ţara Nimănui” (No Man’s Land), au schimbat şi au băut împreună şnaps, şampanie, bere, au mâncat brânză, ciocolată, au fumat şi au prizat tutun. Mai mult, au jucat şi fotbal. Amical! Mărturiile participanților sunt cutremurătoare și după 106 ani…

„Brusc, au început să apară lumini de-a lungul parapetului german care era la 50-60 de metri de noi, erau brazi împodobiţi cu lumânări aprinse, care au ars constant în aerul îngheţat, fără vânt…” – sergentul britanic Graham Williams, Brigada a V-a Londoneză de Puşcaşi în „The Times”, august 1947

„Pentru început, germanii au cântat un colind de-al lor şi apoi noi am cântat unul de-al nostru, până când noi am început să cântăm «O Come, All You Faithful» şi germanii s-au alăturat imediat cântând acelaşi imn în versiunea sa latină, «Adeste Fideles»” – sergentul britanic Graham Williams, Brigada a V-a Londoneză de Puşcaşi în „The Times”, august 1947

„Şi m-am gândit, ei bine, acesta este într-adevăr un lucru extraordinar: două naţiuni, în mijlocul unui război, cântând acelaşi colind. Era ireal, era magic, avem impresia că dorm și visez…” – sergentul britanic Graham Williams, Brigada a V-a Londoneză de Puşcaşi în „The Times”, august 1947