Au trecut 24 de ani de la moartea lui Frank Sinatra. Ce obiecte neobișnuite i s-au pus în sicriu

Solistul american a lăsat posterității nu mai puțin de 1.400 de înregistrări muzicale și 60 de roluri în filme. A fost producător, dar și regizor, având foarte multe piese celebre, printre care numără Fly Me To The Moon, Strangers in the Night sau My Way.

Cauza morţii lui Frank Sinatra şi ultimele sale cuvinte

Frank Sinatra are o poveste de viață impresionantă. A venit pe lume în data de 12 decembrie 1915, în Hoboken, New Jersey. A fost singurul fiu al unei familii de imigranţi italieni, Anthony Martin Sinatra și Natalie Sinatra.

Renumitul cântăreț american a fost scos cu forcepsul din pântecele mamei sale, dovadă că întreaga viață a rămas cu cicatrici permanente pe lobul stâng al urechii, pe obraz, pe gât şi a avut un timpan perforat. Nu a fost atras de studiu, de mic fiind pasionat de muzică.

Apropiații își amintesc că obișnuia să încânte oaspeții chemați la petrecerile familiei. În plus, era mereu prezent pe scenele mai multor cluburi din orașul natal. Talentul muzical, fără a fi parcurs studii muzicale, l-a determinat să-și dorească o carieră în domeniu.

Muzica nu a fost deloc pe placul părinților săi, motiv pentru care la 17 ani a plecat de acasă. A lucrat ca distribuitor de presă, la ziarul Jersey Observer, apoi a ajuns reporter, specializându-se în sporturi practicate în şcoli. Avea doar 18 ani.

Într-una din serile anului 1935, Frank Sinatra l-a auzit cântând la radio pe Bing Crosby, dorința sa pentru muzică devenind tot mai mare. Așa a ajuns să cânte pe străzi, fiind cooptat în cvartetul Hoboken Four, postură din care a câștigat un concurs la radio, numit Major Bowes Amateur Hour.

De aici au apărut primii bani, 35 de dolari, câştigaţi ca artist amator. Mai târziu, s-a alăturat trupei lui Tommy Dorsey, cu care cântă până în anul 1942. În această perioadă regretatul muzician devine unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi în sondajele revistei Billboard și cariera sa începe să înflorească.

Frank Sinatra a murit în data de 14 mai 1998, după ce a suferit un atac de cord. Incidentul s-a petrecut în timp ce se afla în scaunul cu rotile, pe marginea piscinei din . Ultimele sale cuvinte au fost: Pierd.

La funeralii au participat numeroase personalităţi, cum ar fi: Sophia Loren, Tom Selleck, Tony Curtis, Nancy Reagan, Liza Minnelli, Kirk Douglas, Gregory Peck, Jack Nicholson sau Faye Dunaway.

Ce au pus apropiaţii în sicriul cântăreţului

Frank Sinatra a murit la vârsta de 83 de ani, apropiații îndeplinindu-i ultimele dorințe. Artistul american a fost înmormântat alături de o sticlă de Jack Daniel’s și un pachet de ţigări marca Camel, fără filtru, la care nu a fost dispus să renunţe nici măcar în ultimele clipe ale vieţii.

Actorul a plecat la Domnul și cu o brichetă Zippo și 10 monede, fiica sa cea mică declarând că tatăl său obișnuia să țină banii în buzunar pentru a se asigura că nu rămâne niciodată fără mărunțiș pentru utilizarea telefonului public.

În urma dorințelor regretatului cântăreț, înmormântarea a fost cât se poate de simplă, în ciuda faimei sale. Presa a fost exclusă de la slujba care s-a ținut în Biserica Catolică Good Shepherd din Beverly Hills, sicriul muzicianului fiind îngropat alături de părinții săi.

Regretatul cântăreț și actor american își doarme somnul de veci în deșertul din California. Un vers dintr-o melodie este imprimat pe piatra de mormânt, și anume: Ce e mai bun, abia urmează.

Câţi copii a avut Frank Sinatra şi ce s-a întâmplat cu ei

Frank Sinatra a avut trei copii: Nancy, Frank Junior și Tina Sinatra, care i-au fost aproape celebrului lor tată. Toți au ținut câte un scurt discurs la înmormântarea regretatului actor, la fel și cea de-a patra soție Barbara.

Muzicianul a fost căsătorit de mai multe ori, prima soție fiind Nancy Barbato. Cei doi s-au cunoscut în 1934, în Long Beach, s-au căsătorit pe 4 februarie 1939 și au avut împreună trei copii.

Frank Junior Sinatra care a fost șef de orchestră și a murit în 2016 în urma unui atac de cord, la fel ca celebrul său tată. Decesul s-a produs în timp ce muzicianul se afla în turneu la Daytona, Florida.

Nancy Sinatra are 81 de ani și este la rândul ei cântăreață. Actrița americană este cunoscută mai ales pentru melodia These Boots Are Made for Walkin, apărută în anul 1966. Tina Sinatra are 73 de ani și este femeie de afaceri, producător de film și agent la Hollywood.