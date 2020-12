Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga sunt în doliu. Tragedia cumplită din familia lor

Aurel Pădureanu trece prin clipe de coșmar după ce fratele său a murit chiar în a doua zi de Crăciun. Artistul a făcut tragicul anunț pe rețelele de socializare.

Romică Stan Onoriu, fratele lui Aurel Pădureanu, a murit pe data de 26 decembrie, în aceeași zi în care și Lucian Ionescu, impresarul vedetelor, a decedat din cauza infectării cu COVID-19.

Soțul interpretei de muzică de petrecere, Cornelia Catanga, a declarat că este îngenunchiat de durere după ce a aflat de decesul fratelui său, cei doi având o relație foarte apropiată.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga sunt în doliu. Ce s-a întamplat

În a doua zi de Crăciun, pe pagina de Facebook a interpreților de muzică populară Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au apărut două vești tragice, care anunțau că fratele lui Aurel Pădureanu și Lucian Ionescu au decedat.

Aurel Pădureanu a scris mai multe rânduri în memoria fratelui său, subliniind faptul că între el și fratele său, Romică Stan Onoriu, a existat o relație extrem de apropiată.

,,Dragii mei, prieteni ! Din sectorul 1 al Capitalei, Chitila, Bucurestii noi si Damaroaia.Vestea de azi dimineata, ca fratiorul meu, Romica Stan Onoriu, s-a stins din viata, m-a socat atat pe mine cat si pe Padureanu si fiul meu Alexandru.Fiul meu a copilarit, in casa acestuia, iar copii lui, erau in casa mea, 24 din 24 de ore.Simt ca s-a rupt ceva din mine, ptr ca omul acesta, ma sfatuia uneori ca si un tata.Mancam in casa la el , iar copii lui la mine.Era o frumusete in perioada asta a Craciunului , cand ne vizitam.Romica, fratiorule ! Dumnezeu sa te ierte, drumul sa-ti fie lin catre stele , si presarat numai cu flori, sa fi asezat in dreapta Domnului, ptr ca ai fost un om cuminte si bland, si cu frica lui Dumnezeu.Ne este greu sa vorbim la trecut despre tine, ptr ca noi te vedem la fel cum erai tu inainte.Nu te vom uita niciodata, ptr ca ai fost prietenul drag, al familiei noastre.Drum lin catre stele ! David, si Mary aveti grija de Tanti mamica voastra, si Isus sa va dea putere sa treceti peste aceasta mare durere, ptr ca Dumnezeu l-a iubit, pe el si pe Nicu, si i-au luat langa EL la zi Sfanta, ca sa nu-i uitam niciodata. Sincere condoleante. Catanga & Alex & Padureanu.”, a scris artistul în dreptul unei fotografii cu fratele său.

De asemenea, în aceeași zi, însă în jurul orei 16.00, pe pagina de Facebook a celor doi artiști a apărut și vestea cum că impresarul Lucian Ionescu a pierdut lupta împotriva coronavirusului.

,,Tatutu, tu nu ai plecat dintre noi , ptr ca tu trebuia sa-mi pregatesti spectacolul aniversar.M-ai certat ptr ca nu m-am prezentat la unul din spectacolele tv, care erau organizate.Tu ai iubit muzica mea lautareasca, si te mandreai foarte mult cu mine, spunand : „Catanga este Unica!” Imi laudai intotdeauna copilul , pe Alex spunand ca este unul dintre cei mai buni pianisti din Romania.Vei ramane vesnic in sufletul meu, si al familiei mele.DOAMNE, CE S-A INTAMPLAT AZI IN ACEASTA ZI SFANTA ?? VESTEA ACEASTA, M-A CUTREMURAT !!!! NUMAI PUTEM SPUNE ALTCEVA MAI DEPARTE , PTR CA TOTI PLANGEM IN CASA !!! CONDOLEANTE FAMILIEI, SA AIBA PUTEREA SA TREACA PESTE ACEASTA MARE DURERE !!! DRUM LIN, CATRE STELE !!!!”, a scris Cornelia Catanga pe rețelele de socializare.