Barna și Cioloș, optimiști cu privire la noua guvernare, după consultările de la Cotroceni

Liderii USR – PLUS, Dacian Cioloș și Dan Barna, au făcut declarații de presă după consultările cu președintele Iohannis cu privire la formarea noii coaliți de guvernare și s-au declarat optimiști cu privire la rezultatul negocierilor pentru formarea noului Guvern

Ambii au declarat că sunt optimiști cu privire la rezultatul negocierilor dintre USR – PLUS, PNL șu UDMR și au precizat că și șeful statului își dorește formarea unei coaliții de centru-dreapta.

În plus, cei doi au mai explicat să își doresc să formeze o majoritate puternică, care să poată conduce țara timp de 4 ani. Dacian Cioloș a subliniat și că nu vrea ca PSD-ul să fie împlicat în conducerea Guvernului sau a Parlamentului.

USR-PLUS, optimiști cu privire la formarea coaliției de guvernare. Mesajul transmis după consultările cu Klaus Iohannis.

Dan Barna a explicat care a fost mesajul transmis presedintelui. „Am transmis președintelui poziția consecventă a USR-PLUS. A fost un mesaj în care ne-am exprimat așteptarea și decizia de a intra într-o coaliție prin care să construim, nu să facem încă o improvizație similară cu cele de 30 de ani. A fost un mesaj prin care noi am spus foarte clar că este important ca această coaliție, care se va forma în perioada următoare, și transmitem acest mesaj: suntem foarte optimiști că vom ajunge la o soluție.

După consultările de astăzi, suntem optimiști că avem o șansă reală pentru România să avem o majoritate de centru dreapta, stabilă și echilibrată. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis. Este important ca această coaliție să fie, nu una pentru șase luni, nu una pentru un an de zile, ci să fie o coaliție cu potențial de a guverna România patru ani de zile și de a face acele reforme atât de importante pentru cetățenii României, care așteaptă aceste reforme.

În cadrul discuțiilor, am susținut propunerea USR – PLUS de premier, Dacian Ciloș, tocmai pentru că, pe parcusul discuțiilor, și cele din weekend, și cele de astăzi cu președintele, USR- PLUS a prezentat diverse soluții prin care această coaliție să fie una echilibrată și să fie una care transmite mesajul credibil că stabilitatea următorului guvern este una asigurată și una care nu va fluctua prin diverse tehnici parlamentare pe care le-am mai văzut.

Dacian Cioloș a fost și este propunerea USR – PLUS pentru poziția de premier, în situația în care cei de la PNL vor opta pentru președinția Camerei Deputaților. Miza este una foarte clară, dacă reușim și după ce vom reuși să găsim o suluție echilibrată, șansa României de a avea un guvern stabil va fi una reală. Acestea au fost subiectele de discuție.

Poziția președintelui a fost aceea că își dorește și el ca această majoritate USR – PLUS, PLN, UDMR să se realizeze. USR – PLUS este gata să continue discuțiile”, a declarat liderul USR.

Dacian Cioloș a spus și el că partidul din care face parte își dorește o coaliție de centru-dreapta care să guverneze patru ani de zile. El a subliniat că această coaliție nu o să fie una de conjunctură.

„Nu vrem nicio fomulă în care PSD-ul să fie implicat formal, pe față sau pe sub masă, nici în Guvern și, cu atât mai puțin în Parlament”, a subliniat acesta, precizând că își dorește să găsească o soluție echilibrată pentru noua guvernare.