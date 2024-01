Când începe vacanța de schi în 2024. Pe elevi îi așteaptă încă o săptămână liberă

Elevii din România se pregătesc să revină în bănci pe 8 ianuarie 2024, după o vacanță de iarnă de 17 zile.

Modulul 3 începe pe 8 ianuarie

Modulul 3 al cursurilor va începe pe 8 ianuarie și se va desfășura până la sfârșitul lui februarie sau începutul lui martie, în funcție de decizia județene sau al municipiului București.

După două săptămâni de odihnă și distracție, în care au beneficiat de vacanța de iarnă și au primit cadouri de la Moș Crăciun, elevii se întorc la școală pentru ultimul modul de cursuri înainte de vacanța de primăvară.

a fost preferată pentru stabilitate și predictibilitate, iar această schemă va fi menținută și pentru anul școlar următor, 2024-2025.

Ligia Deca preferă stabilitatea

“Având în vedere concluziile pedagogice, cât şi studiul de percepţie făcut public în săptămânile anterioare, am preferat, în interesul stabilităţii şi al predictilităţii, să păstrăm această structură de an şcolar şi să încercăm ca toate eforturile noastre, de exemplu efortul pentru simulări pentru examenele naţionale, să fie corelate cu structura, adică practic am mutat un pic mai devreme simulările, în ideea că rezultatele la simulări pot fi discutate cu familiile şi pot servi pentru recuperarea materiei înainte de examenele naţionale”, a declarat Ligia Deca, ministrul educației, potrivit .

Vacanța de schi din februarie va dura o săptămână, însă perioada exactă va varia în funcție de deciziile luate de inspectoratele școlare județene sau al municipiului București. Elevii vor avea parte de această scurtă pauză în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

De când s-a introdus vacanța de schi

Vacanța de schi, numită inițial ”vacanță mobilă”, a fost introdusă prima dată în structura anului școlar 2022 – 2023. Această vacanță se deosebește de celelalte prin faptul că nu se desfășoară în aceeași perioadă pentru toată lumea, ci se acordă la decizia inspectoratelor județene, în urma consultărilor cu părinții și elevii.

După vacanța de schi, elevii vor avea doar o altă pauză până la vacanța de primăvară sau de Paște, care va începe sâmbătă, 27 aprilie 2024, și se va încheia marți, 7 mai 2024.

Apoi, vor continua cursurile până în luna iunie, urmând ca elevii să beneficieze de vacanța de vară între 22 iunie și 8 septembrie 2024.