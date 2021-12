Carmen de la Sălciua, totul despre operații estetice. Câte are, de fapt, artista

Frumoasa cântăreață de muzică de petrecere a făcut dezvăluiri importante despre intervențiile chirurgicale pentru care a optat. Vedeta susține că este vorba de una singură.

Concret, mărturisește că a ajuns pe mâna doctorilor numai pentru operația de la nas, în rest a recurs la mici „ajustări”.

Stilul de viață și oboseala și-au pus amprenta chipului, de aceea Carmen de la Sălciua a „umblat” la nivelul feței. Așa și-a înjectat acid hialuronic de câte ori a simțit nevoia.

Carmen de la Sălciua, adevărul despre operațiile estetice. Ce a declarat solista

Totodată, are foarte mare grijă la alimentele pe care le consumă și merge frecvent în saloanele de înfrumusețare pentru diferite tratamente corporale.

„Am grijă ce mănânc, fac tratamente corporale, operație am una singură, așa cum am mai spus, cea la nas, restul nu sunt operații, sunt mici ajustări, acid, botox.

Ajustările astea cred că le are fiecare femeie pentru că oboseala și nopțile pierdute își pun amprena pe fața fiecărui artist.

Până la urmă dacă ai cearcăne oamenii spun că nu te îngrijești, dacă ești operat spun că ești plasticată”, a declarat Carmen de la Sălciua în emisiunea .

Carmen de la Sălciua are sau nu implanturi mamare?

A fost înzestrată cu trăsături foarte frumoase de Mama Natură, chiar dacă unii dintre cei care o urmăresc nu cred asta. Internauții sunt de părere că vedeta are implanturi cu silicoane.

Carmen de la Sălciua primește foarte multe jigniri din partea oamenilor, fiind acuzată frecvent că nu vorbește deschis despre intervențiile chirurgicale suferite.

„Pe rețelele de socializare foarte multă lume mă jignește că am operații, nu am. Nu am nici implant mamar, toată lumea mă întreabă”, a completat solista.

Este normal să ai grijă de tine, mai ales dacă ești femeie, este de părere cântăreața de muzică de petrecere având în vedere și branșa în care activează.