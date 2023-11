Carmen Grebenișan, curtată de Jorge în timpul mariajului cu Alex Militaru? ”Am înțeles greșit și prost”

Frumoasă influenceriță în vârstă de 31 de ani a fost de Jorge în timpul mariajului cu Alex Militaru? Fosta finalistă a competiției moderate de Daniel Pavel a recunoscut că într-un final a înțeles greșit și prost.

Carmen Grebenișan, simpatizată de Jorge, deși este căsătorită cu Alex Militaru? Ce a dezvăluit fosta concurentă de la Survivor România

Carmen Grebenișan este simpatizată de Jorge, deși este căsătorită cu Alex Militaru? Ce a dezvăluit despre o situație stânjenitoare în care a fost în urmă cu foarte puțin timp.

Întrebată la rubrica Sosurile iuți, din emisiunea La Măruță, ce vedete autohtone au curtat-o, bloggerița nu a ezitat și a dat numele artistului. Frumoasa blondină a citit doar prima parte a mesajului în care cântărețul o invita la cină.

„Jorge. Dar stai să zic. El nu a vrut să mă cucerească. Domnul mi-a pus o întrebare: Când ne vedem la o cină ca să vorbim despre podcast?. El mă invitase la podcast, dar m-a invitat la cină.

Când am văzut doar prima parte, nu am citit. Mi-a fost foarte jenă. Acum îmi e rușine că am crezut asta, dar nu am citit a doua parte. Am înțeles greșit și prost. Am crezut că mă agăța și nu am mai răspuns.

I-am spus și lui Alex. Amândoi am înțeles la fel, că nu citisem ce scria la final”, a mărturisit Carmen Grebenișan, în show-ul difuzat la . Vedeta nu a apărut până acum în podcast-ul cântărețului.

Carmen Grebenișan, mesaj și de la un traper român

Carmen Grebenișan a mai dezvăluit că Jorge nu este singurul artist cu care a fost într-o situație de genul acestea. Influencerița a primit mesaj și de la un traper român extrem de cunoscut. Acesta este IAN care are o piesă alături de Theo Rose.

IAN se numește în realitate Anghel Bogdan-Georgian. Cântărețul este recunoscut pentru contribuția la coloana sonoră a serialului Clanul, de la Pro TV, dar și pentru că este fondator al casei de discuri Ocult Records, actual New World Order.

„Mi-a scris. Nu eram căsătorită încă. M-a întrebat: «Ce mai faci, ce mai zici?». E un trapper, e cunoscut. Și-a zis cineva care se ocupă de mesajele mele: «Vezi că ți-a scris Ian.».

Cred că i-am răspuns și i-am zis că sunt bine. Ce să zic? Asta a fost o chestie clară și concretă”, a mai spus blondina, mai arată sursa menționată anterior. Carmen Grebenișan este căsătorită de câțiva ani cu Alex Militaru.