Carmen Negoiță, imagini neprelucrate în costum de baie, în Dubai! Ex-concurenta de la Bravo, ai stil, apariție de senzație

Carmen Negoiță pledează pentru naturalețe chiar și când vine vorba de imaginile pe care le împărtășește cu publicul. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil se află la Dubai, unde se bucură de soare și plajă.

Carmen Negoiță, divă pe plaja din Dubai

Ex-nevasta lui Ionuț Negoiță se numără printre puținele vedete care nu recurge la Photoshop când postează anumite imagini pe rețelele de socializare. Vedeta pledează pentru ca fiecare femeie să fie mândră de corpul ei, indiferent dacă are celulită sau vergeturi.

Fapt pentru care este apreciată de reprezentantele sexului frumos, ba chiar mulți consideră că este un exemplu pentru ele.

a publicat de curând niște imagini pe , în care apare naturală, chiar dacă i se vede celulita. În ipostazele în care a surprins-o camera de fotografiat este zâmbitoare și nepăsătoare față de ce ar putea să zică anumiți cârcotași.

Carmen poartă un costum de baie animal print, iar pe cap are o năframă în nuanțe roz. Nu puteau lipsi ochelarii de soare, căci la Dubai nu e ca la Brașov! Ca să dea dovadă că e fashionistă până la capăt, fosta concurentă de la Bravo, ai stil a pus peste costumul de baie un halat lung, negru, care îi vine de minune.

„Îmi iubesc corpul”

Fosta soție a lui Ionuț Negoiță a fost dintodeauna asumată în opiniile sale, dar și în felul în care se prezintă publicului ei. A declarat de nenumărate ori că nu va recurge niciodată le retușări pentru a părea perfectă în fotografii.

La cei 40 de ani pe care îi are arată impecabil. În afară de vergeturile și celulita perfect normale pentru o doamnă de vârsta ei, Carmen nu are motive să se plângă. Ba chiar este mândră de micile imperfecțiuni.

„Îmi iubesc corpul. Am aproape 40 de ani. Am doi copii, vergeturi și de toate. M-a dus în cele mai frumoase locuri. Am avut experiențe uimitoare și m-a făcut să mă simt o femeie atât de frumoasă. Îmi arăt recunoștința încercând să mă antrenez cât pot și să-l mențin sănătos”, a scris la un moment dat vedeta pe Instagram.