Câți bani a câștigat Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei la doar 17 ani. Suma este uriașă. Exclusiv

Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei mărturisește că primii bani i-a făcut când era foarte tânăr. A câștigat o sumă uriașă la un concurs din Ungaria iar banii i-a cheluit pe haine și pe nimicuri.

Într-un interivu exclusiv pentru FANATIK, Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei, celebrul luptător de kickboxing ne devzaluie cine l-a împins spre acest sport de contact. Pitbull ne spune când viață lui și-a schimbat cursul și ce s-ar fi întâmplat dacă nu câștigă în acea zi. Celebrul luptător recunoaște că nu a fost niciodată complexat de intaltimea lui și că nu s-a considerat niciodată celebru.

“M-au împins și filmele cu Jean Claude Van Damme”

Cum și când ai ajuns să te apuci de kickboxing?

-În 1996 m-am mutat cu familia din Fălticeni în Rădăuți și am stat acolo 5 ani. Aveam 13 ani și am văzut un afiș pe stradă, era vorba despre o sală de kickboxing. Probabil m-au împins și filmele cu , de aia am devenit așa de pasionat.

Pe vremea aceea nu prea aveam alte optiuni, ca copii, nu aveam multe activități așa că toată lumea făcea arte marțiale. De mic am simțit că aceste sporturi sunt pentru mine.

Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei își amintește cel mai greu meci: “Dacă nu m-aș fi ridicat de acolo…”

Îți mai aduci aminte cel mai greu meci?

-Cred că cel mai greu meci a fost primul la profesioniști. A fost în 2003, când Eduard Irimia s-a apucat de Galele Local Kombat. Aveam deja, până atunci, 60 de lupte la amatori, iar când am intrat la profesioniști primul meu adversar a fost un sârb.

Era înalt și puternic, iar eu trebuia să rezist 7 reprize. Știu că prima dată mi-a dat o directă de dreapta, în barbă și am căzut, iar până în runda a 7-a am câștigat. Dacă nu m-aș fi ridicat de acolo, când am căzut, probabil că mi-aș fi continuat cariera la amatori sau aveam alt parcurs. Acel meci a fost o rampă de lansare pentru mine.

Apropo de lovituri, în cât timp te refaci după un meci care s-a lăsat cu accidentări?

-Mie nu-mi ia prea mult, maximum o săptămână. Dacă eram accidentat la picioare probabil stăteam mai mult. În meci accidentările erau mai puține pentru că noi la antrenamente ne loveam, acolo era mai greu. Aveam câte două antrenamente pe zi. Ne antrenam 3, 4 luni pentru câteva minute în ring.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Înainte să mă apuc de sporturi de contact țin minte că nu eram un copil foarte obraznic. Ne jucam toți fotbal în fața blocului pentru că am trăit acea generație, cu cheia de gât, la bloc.

“Nu eram deloc complexat de înălțime”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-În liceu deja luptam la foarte multe competiții și aveam încredere în mine. Nu eram deloc complexat de înălțime, chiar dacă eram cel mai mic din clasa. Nici bully nu eram, îi protejam mereu pe cei mai slabi. Cu cel mai slab și stăteam în bancă. Ne ajutam unul pe altul, eu îl apăram, el mă ajuta la lucrări și teze.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Din sport i-am câștigat, prima dată la 17 ani. Am fost în Ungaria, la cupa Europei la taebox, și acolo am primit niște bani în plus. Un sportiv de acolo a pariat pe mine și mi-a dat o sumă foarte mare, câștigând acel pariu.

Am venit de acolo și m-am dus să schimb forinții în lei. Cea mai mare bancontă în anul 2000 era de 10.000 de lei, iar eu aveam un teanc mare numai din bancote din astea. Cred că i-am dat pe haine și alte tâmpenii.

“Oana a venit să mă vadă la un meci și așa am rămas împreună”

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Oana? Ți-a fost greu să o cucerești?

-Pe Oana am cunoscut-o la sala unde mă antrenam. Părinții ei l-au adus pe fratele ei acolo, iar Oana s în aceeași sală. Așa ne-am cunoscut. Părinții ei s-au împrietenit cu antrenorul meu și am ieșit cu toții. La scurt timp Oana a venit să mă vadă la un meci și așa am rămas împreună. Ne-am căsătorit după în an și ceva de relație. Nu a fost o cerere propriu zisă, pur și simplu am întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu mine. Întâi am făcut cununia civilă și, la un an, pe cea religioasă.

Cum reușiți să aplanați conflictele, inerente într-o familie? Cine cedează primul?

-Cu mine te poți certa, poți ajunge chiar și la injurii, dar totul până în momentul în care vrei să mă agresezi. Sau să agresezi pe cineva drag mie, avem o mare problemă atunci. În casă nu ne certăm, facem lucrurile pe rând. Ne completăm unul pe altul foarte bine.

Cum e soțul Ionuț? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

-De dat cu aspiratorul nu prea dau, iar la spălat îmi bag doar echipamentele mele, prefer să mă ocup personal de ele. În bucătărie îmi place să fac lucruri simple.

Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei recunoaște: “Nimeni nu se naște învățat”

Dar tăticul Ionuț? Mai permisiv, relaxat, mai panicat?

-Acum nu mai sunt panicat, dar la început, când era Iris bebeluș, da. Nimeni nu se naște învățat. Acum merge cu mine peste tot și sunt foarte implicat, relaxat. Am trecut de faza cu întrebările pentru că deja știe foarte multe. În curând împlinește 6 ani.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Nu știu dacă am trăit un moment maxim de greu. Nici legat de sănătate nu am avut probleme atât de grave, accidentări rele. Pe partea sportive am mai avut înfrângeri, dar astea doar m-au motivat să lupt și mai bine.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Nu prea mai am hobby-uri pentru că nu mai am timp dar, la un moment dat, țin minte că îmi editam singur vlogurile pe care le filmam. Îmi plăcea să mă ocup de canalul meu de youtube doar că, de un an, nu am mai avut timp să postez ceva.

Ionuț ‘Pitbull’ Atodiresei nu se consideră o celebritate

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Nu pot să zic asta pentru că eram un tip destul de modest. După ce am luptat un an la Local Kombat, era 2004, m-am dus la mare. Când am plecat din Fălticeni toată lumea mă oprea să facă poze cu mine. Atunci am avut prima întâlnire cu celebritatea. Noi ne luptam și apăream în direct la Pro, la ora 20, rupeam audiențele, iar după un an toată lumea mă cunoștea. Cred, însă, că nu mi s-a urcat celebritatea la cap.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Dacă ar fi să iau cariera de la început pesemne aș face aceleași greșeli. Dacă aș fi, însă, cu mintea de acum, aș schimba multe probabil dar nu aș mai fi aceeași persoană ca acum.