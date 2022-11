Câți bani cere Andreea Bălan pentru a cânta la un eveniment: “Prețul meu a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit”

Andreea Bălan a dezvăluit câți bani cere pentru evenimente. Aceasta a explicat și de ce are un tarif mai mic decât cel al altor artiști. Cântăreața are o strategie care a funcționat până acum.

Andreea Bălan a dezvăluit pentru câți bani cântă la un eveniment

Cu toate că este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, care și-a făcut debutul în industria muzicală la finalul anilor ’90, nu este foarte mare, în comparație cu .

ADVERTISEMENT

Jurata de la Te cunosc de undeva a spus că nu poate cere zeci de mii de lei pentru un concert. Artista spune că trebuie să se raporteze la nivelul de trai din România atunci când își stabilește tariful.

De altfel, blondina nu consideră că artiștii din România sunt plătiți greșit, luând în considerare salariul minim pe economie de la noi din țară.

ADVERTISEMENT

Pentru un concert, blondina cere un tarif cuprins între 2.000 – 5.000 de euro, în funcție de cerințele pe care le are organizatorul.

“Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel.

Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema.”, a declarat vedeta .

ADVERTISEMENT

De ce are jurata de la Te cunosc de undeva tarife mai mici decât alți artiști

Andreea Bălan știe că cere mai puțini bani decât colegii săi de breaslă pentru un eveniment privat, dar spune că acest lucru face parte din strategia sa.

ADVERTISEMENT

Văzând că are tarife mai mici, organizatorii au mai chemat-o să cânte la evenimente, lucru care a ajutat-o să reziste pe piață până acum.

Mai mult, Andreea Bălan a fost prima la vânzări pe concerte timp de câțiva ani. Organizatorii au apreciat faptul că nu cere sume uriașe pentru a cânta.

“Eu întotdeauna am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o pentru ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme.

Să zică, wow, dar ce show mi-a dat fata asta și nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare. Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte.

Și ani de zile am fost numărul unu la vânzări pe concerte. Cinci ani de zile la rând. Și eram peste tot în toată țara.”, a mai povestit Andreea Bălan.