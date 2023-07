Caz revoltător în Capitală. Femeie reținută, după ce și-a agresat sexual fetița de 3 ani

Caz revoltător în Capitală, acolo unde o femeie de 34 de ani și-a agresat sexual fetița în vârstă de trei ani și jumătate. Mama micuței a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să fie supusă cercetărilor.

Caz revoltător în Capitală. Maria Duduianu și-a supus fetița la scene de groază

Evenimentul care șochează și provoacă totodată idignare a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, în timp ce femeia se afla în casa sa cu fetița, în Sectorul 4 din București. Detaliile oferite de anchetatori inspiră groază.

ADVERTISEMENT

„La data de 9 noiembrie 2022, în timp ce se afla în locuinţa sa din Sectorul 4, a determinat-o pe fiica sa minoră, în vârstă de aproximativ 3 ani si jumătate, pe care o avea în grijă, prin constrângere, raportat la lipsa unui consimţământ valabil exprimat şi profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-şi exprima voinţa, în raport de vârsta fragedă a acesteia pentru a întelege ce se întâmplă, să examineze vizual, îndeaproape, zonele intime ale femeii în cauză, precum si să o atingă pe aceasta, în aceste zone, în mod repetat, cu mâna”, a transmis Poliția Capitalei.

Întâmplarea, care pare ireală, a ieșit la iveală acum. Mama fetiței de 3 ani și jumătate a fost reținută pentru 24 de ore. Ulterior, ea a ajuns în control judiciar pentru 60 de zile, conform oamenilor legii.

ADVERTISEMENT

Cine este femeia care și-a supus fetița la asemenea chinuri

Mama copilei este o femeie . Este vorba despre Maria Duduianu, fostă amantă, iar apoi soția lui Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, potrivit .

Conform sursei citate, cunoscutul interlop este și tatăl fetiței abuzate. Maria Duduianu se află în plin proces de divorț cu Ciprian Pian. Acum, femeia ar avea o relație cu Mario Balint, fiul lui Sile Cămătaru.

ADVERTISEMENT

„Cauza a fost instrumentată sub supravegherea procurorului specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală”, au adăugat polițiștii.

În ceea ce îl privește pe tatăl fetiței, Ciprian Pian, amintim că . El l-ar fi filmat pe băiatul său, în vârstă de doi ani, în timp ce i-a atins organul sexual.

Scenele ar fi fost trimise chiar fostei soții, Mariei Duduianu. Ulterior, femeia ar fi dat filmarea Poliției Capitalei. Interlopul a fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă.