Ce a cumpărat o româncă dintr-un magazin din Olanda. „Tocmai am cheltuit 60 de euro și sunt șocată”

din Olanda. Șocată, tânăra a spus că a cheltuit 60 de euro pentru câteva produse care, cel mai probabil, îi vor ajunge pentru următoarele cinci zile.

Experiența neplăcută a unei românce într-un magazin din Olanda

Experiența neplăcută a româncei a fost făcută publică pe TikTok, după ce a postat un filmuleț care a devenit viral. Deși și ar trebui să fie obișnuită cu prețurile din această țară, tânăra a fost surprinsă să constate câți bani a dat pe respectivele produse.

Fata spune că a mers împreună cu iubitul ei în supermarketul Albert Heijn, fiind unul dintre cele mai cunoscute din Olanda. Cei doi au cumpărat mai multe produse, printre care cafea, ouă, ravioli cu ciuperci, pateu, fructe de mare și altele. Pentru toate au plătit 60 de euro, adică circa 300 de lei.

Românca nu se aștepta să plătească atât „pe nimic”, așa cum menționează. „Tocmai am cheltuit 60 de euro la Albert Heijn și sunt șocată. (…) Eu cu iubitul meu nu am vorbit unul cu celălalt tot drumul, având în vedere cât de oripilați am fost că am dat 60 de euro pe nimic.

Deci, am luat o pâine, câteva pachete de cafea, ouă, și două pachete de ravioli cu ciuperci, pentru că erau la promoție – unu plus unu gratis. Și totuși am dat 60 de euro. Am cumpărat și pateu, o lămâie pentru paste, iaurt cu ciocolată. Am mai luat bucățele de parmezan, niște foietaje cu cașcaval un sos Allioli și melci cu scorțișoară.

Am achiziționat fructe de mare, inclusiv scoici, creveți, baby caracatiță. Și diverse alte fructe de mare, precum și o bucată de cașcaval, popcorn. Am cumpărat și o folie cu șuncă de pui și o cutie cu bucățele de șuncă de pui, un salam care era la reducere, unt și o sticlă de suc”, a spus tânăra.

„În România nu luai nici jumătate din produse”

Românca susține că după această experiență nu va mai cumpăra produse de la magazinul Albert Heijn. Așa cum era de așteptat, comentariile internauților la clipul postat pe TikTok nu au întârziat să apară.

Dacă unele persoane i-au înțeles supărarea, alţi conaţionali sunt de părere că și în România ar fi dat aceeași sumă de bani pentru produsele respective, ba chiar și mai mult. Mulți internauți susțin că prețul este chiar rezonabil pentru cantitatea de produse.

„În România nu luai nici jumătate din produse cu șaizeci de euro”. „Am calculat fiecare produs pe care l-ai cumpărat să văd cât ar fi in România. Mi-a ieșit 287 lei,deci tot în jur de 60E (la ravioli am pus 1 cutie)”/ „Doar mie mi se pare rezonabil prețul pe care l-a plătit pentru câte produse a cumpărat?”/ „Ce este așa mult ? Parmezan, fructe de mare, foietaje..etc…doar ouale sunt 4 €”, sunt doar câteva dintre comentarii.