Ce a făcut TJ Miles la revenirea în țară, după eliminarea de la Survivor 2024: “S-au validat niște chestii pe care le știam”

TJ Miles a fost concurent pentru a doua oară la Survivor, de data asta, în sezonul dedicat celor mai buni concurenți din toate timpurile. Concurenții de la Survivor All Stars au revenit în România, după mai bine de trei luni petrecute în jungla dominicană. Printre ei s-a numărat și TJ Miles care a venit într-un suflet la iubita lui.

TJ Miles s-a întors de la Survivor România All Stars

Fără doar și poate, . Până acum, emisiunea de la PRO TV a demonstrat tuturor că doar cei mai puternici fac față probelor.

Anul acesta, sezonul a fost dedicat celor mai buni concurenți din toate timpurile. Printre ei s-a numărat și TJ Miles care a luat contact pentru a doua oară cu acest concurs.

TJ Miles a rezistat la Survivor România All Stars mai bine de trei luni. În tot acest timp, Faimosul a dat tot ce a avut mai bun pentru a se descurca la probe și pentru a aduce victorii echipei sale.

Viața în junglă nu este deloc una ușoară, mai ales pentru cei care au lăsat acasă familii sau parteneri de viață. În toată această perioadă îndelungată, lui TJ Miles i-a fost dor de iubita lui, Francisca.

Din fericire pentru ei, perioada petrecută la Survivor România All Stars a ajuns la final. Concurenții au revenit din Republica Dominicană și au aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni din București.

Faimosul s-a convins că Francisca este iubita ideală pentru el

Așa cum era de așteptat, TJ Miles a fost întâmpinat de iubita lui, Francisca. Imediat cum s-au revăzut, cei doi și-au intrat în ritmul lor cotidian. Potrivit , TJ Miles și Francisca și-au reluat antrenamentele la sală, semn că Faimosul vrea să reintre cât mai repede într-o formă fizică de invidiat.

Survivor România All Stars i-a oferit lui TJ Miles mai multe lecții. Faimosul a învățat să nu se subestimeze, căci este mai puternic decât și-ar fi închipuit. Perioada petrecută în junglă, în condiții dure, departe de casă este cea mai bună dovadă.

În al doilea rând, pentru el. Aceasta l-a așteptat cuminte acasă, ceea ce i-a demonstrat Faimosului că este norocos să aibă o asemenea parteneră.

”Am simțit că faptul că am plecat trei luni a fost ceea de ce are nevoie fiecare relație ca să-și dea seama cât de norocoasă e. S-au validat niște chestii pe care le știam. Dar când sunt validate într-un mod așa de decis, organic, mă fac s-o iubesc pe Francisca și mai mult.”, a declarat TJ Miles, în exclusivitate, pentru