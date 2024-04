Răsturnare de situație la Survivor! Lola Crudu spune adevărul despre acuzațiile care i se aduc lui Iancu Sterp! Ce nu s-a difuzat la PRO TV

Lola Crudu a vorbit despre Iancu Sterp de la Survivor și a dezvăluit cum este, în realitate, băiatul mamei Geta. Fosta războinică a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a făcut mărturisiri despre experiența trăită în Republica Dominicană, dar și cum a gestionat familia ei mesajele la adresa ei apărute în mediul online.

Lola Crudu sare în apărarea lui Iancu Sterp de la Survivor. Interviu exclusiv cu fosta concurentă de la All Stars

De data asta (față de primul sezon) Lola Crudu n-a mai fost înjurată în mediul virtual, din contră. s-a trezit cu mai multe mesaje pozitive venite din partea telespectatorilor. În interviul pe care îl puteți parcurge în rândurile de mai jos, Lola îi ia apărarea lui Iancu Sterp, spunând că nu este deloc misogin așa cum s-a lăsat impresia.

Iancu Sterp a ajuns în gura cârcotașilor după ce a adus în discuție că și fetele din competiție trebuie să pună osul la treabă, mai ales dacă se consideră egale cu bărbații. Apoi au urmat alte cuvinte și expresii de-ale războinicului rostogolite pe tot internetul, unele care le-au lezat pe anumite femei. Lola spune că lucrurile nu stau deloc

Blondina a pus 6 kilograme după ce s-a întors din Dominicană: „Am mâncat două torturi deodată”

Ce a fost cel mai greu în readaptarea la viața normală, după ce ai venit de la Survivor?

– Cred că cu somnul a fost cel mai greu, pentru că sunt, totuși, șase ore diferență de fus orar, deci doar cu somnul a fost mai greu. Dar, în rest, în momentul în care pășești acasă, în momentul în care îți vezi familia, gata! Ești reintegrat total. Și cu mâncarea a fost un pic greu. Am mâncat exagerat, recunosc!

De ce ți-a fost cel mai tare dor?

– De dulceee… Vai, Doamne… Am mâncat câte două torturi deodată cu lingura!

Nu se vede!

Lola vorbește în șoaptă și ne arată cu mâinile: – Șase! Șase kilograme am pus.

„Fizic nu am făcut față, dar am lucrat mult asupra dezvoltării personale. S-a întors o altă Lola”

Ai revenit la Survivor după ceva ani, ce a fost diferit față de primul sezon, cel în care ai participat?

– Cam totul a fost diferit. La primul Survivor, eu mi-am demonstrat că sunt puternică fizic. Am fost prima în clasament și am ajuns până în finală. Ei, de data asta, fizic nu am făcut față, dar mi-am demonstrat mie cât de puternică sunt. Am lucrat mult asupra dezvoltării mele personale și asta contează cel mai mult și s-a întors o altă Lola, mult mai matură, mult mai calmă, liniștită…

Deci nu erai așa înainte?

– Nuuu…

Erai agitată rău?

– Da, dar cred că asta ține și de înaintarea în vârstă. Vine odată cu vârsta, nu zic bătrânețea, vine deodată cu anii maturizarea. Does not sound old, nu? (trad. din engleză: nu sună bătrânicios)

Războinica, mesaj pentru hateri. Familia ei, afectată de răutățile din online: „Mama e pe toate grupurile”

Cum s-a împăcat familia ta cu faptul că tu ai apărut destul de mult pe sticlă. Ai devenit cunoscută datorită Survivor

– Hmmm, eu sunt o persoană normală, în continuare mă duc la serviciu. Mie nu îmi place să mă considere cineva persoană publică, Doamne ferește! Familia s-a împăcat foarte bine, căci i-am învățat pe ai mei… Mama e pe toate grupurile…

Fix de asta te întrebam că sunt convins că nu le pică bine rudelor/ prietenilor tăi comentariile răutăcioase

– Exact. De asta cumva aș veni cu un sfat pentru cei care urmăresc Survivor și o să urmărească: nu mai scrieți comentarii răutăcioase, pentru că în spatele fiecărui comentariu e o mamă, e un tată, soț, soție și așa mai departe. Și atunci ei văd aceste comentarii și doare. De data asta, pot să spun că nu prea am primit prea multe mesaje negative. După ce am ieșit, chiar au fost extraordinar de multe mesaje pozitive, de încurajare. Cred că ai mei sunt mândri. Mama e mândră de mine indiferent de câte puncte n-aș fi adus. Se bucură și ei știu că nu contează dacă am fost sau nu la Survivor, eu rămân aceeași Lola simplă și modestă, acolo, cumințică.

Lola Crudu îi contrazice pe cei care-l atacă pe Iancu Sterp: „Nu este misogin. Deci, nu, nu!”

Ai participat de două ori împreună cu Iancu Sterp, în aceeași echipă, a Războinicilor. Ai văzut acuzațiile aduse la adresa lui și anume că e destul de misogin. E sau nu e așa? Cum era acolo în junglă, mai ales cu voi, femeile?

Lola Crudu, despre Iancu Sterp: – Eu aș spune din start că Iancu nu este misogin. Hai să începem cu asta. Toate acele comentarii au fost aruncate fără ca oamenii să își dea seama de realitate. Telespectatorii trebuie să înțeleagă un singur lucru. Ei văd în două ore și jocul, și jungla, și testimoniale și tot. Deci, nu, nu! Iancu este unul dintre cei mai respectuoși bărbați de acolo. Cu mine a fost super ok. Are o educație foarte bună primită de la mamă.

El mai are două surori și, crede-mă, acolo nu miroase a misoginism absolut deloc. Și îmi pare rău că așa s-a interpretat. Jos pălăria pentru Iancu pentru educația de care dă dovadă. E un copil care muncește, știe munca, e respectuos cu toată lumea, mai ales cu femeile. Avea un respect foarte mare pentru mine și asta am apreciat foarte mult.

Reality show-ul Survivor All Stars este difuzat luni, marți și miercuri de la ora 21:30, la PRO TV, imediat după serialul Las Fierbinți. Competiția se află pe ultima sută de metri și poate fi urmărită în avans pe . La sfârșitul lui mai va avea loc marea finală, LIVE din Republica Dominicană.