Ce a pățit Daniel Buzdugan pe Muntele Athos: ”Când ai o viață agitată ești ca un puzzle greșit”

Omul de radio a povestit care a fost motivul pentru care a luat decizia să plece în nord-estul Greciei, dar și ce a pățit în clipa în care s-a întâlnit cu călugării. Vedeta susține că întreaga experiență l-a schimbat radical.

Daniel Buzdugan, schimbat după vizita la Muntele Athos. Cum l-a marcat călătoria

Daniel Buzdugan a urcat pe s în momentul în care a simțit că are o viață haotică, cu mese neregulate și nesănătoase. Colegul lui Mihai Morar se simțea bolnav trupește și sufletește pentru că avea un ritm agitat.

„Mulți doctori spun că e de la cap, că e de la depresie. În momentul în care ești bine cu stomacul, imunitatea și starea ta de spirit sunt mai bune. Când ai o viață agitată, când mănânci la 12 noaptea, la șase dimineața, ești ca un puzzle greșit.

Am ajuns pe Muntele Athos și exact sentimentul ăsta de pace l-am avut. Eram foarte obosit, eram și cu băiețelul, cu Luca, pe atunci avea cinci, șase ani. După o perioadă în care mâncam continuu zahăr, am ajuns acolo unde mâncam o bucată de pâine și cu ulei de măsline. Asta era masa.

În pacea și liniștea aia, între călugării ăia care au renunțat la viața lor pentru a se dedica lui Dumnezeu, îți dau lacrimile, e atât de înălțător și nu se compară cu nimic”, a mărturisit vedeta în moderat de Damian Drăghici.

Daniel Buzdugan, decizie importantă după experiența de pe Muntele Athos

În aceeași notă, Daniel Buzdugan spune că rugăciunile și credința l-au ajutat foarte mult. Cunoscutul a luat o decizie importantă după urcarea pe Muntele Athos și a ales să nu dea în judecată o persoană care-i datora ceva.

„Vocea din mine îmi zice că parcă eram un om care merge la Biserică, un om credincios. Ia, să mă duc să mă rog. Pentru că nu puteam să dorm noaptea, trebuia s-mi recuperez ceva. M-am dus și m-am închinat, am început Psaltirea și dacă ești atent, vezi cum focusul se mută pe altceva.

Am citit atât: «căutați pacea mai mult decât dreptatea». Păi, dreptatea pot să o câștig în cinci ani, la tribunal, îmi recuperez ce am de recuperat, dar ce înseamnă? Că cu omul respectiv nu o să mai discut, că o să am nopți nedormite, că o să am bani pierduți.

Mi-am dat seama că pacea e mult mai importantă. După perioada asta, eu și persoana respectivă am devenit cei mai buni prieteni. Mi-am recuperat ce aveam de recuperat”, a mai adăugat Daniel Buzdugan, în interviul celebrului naist.