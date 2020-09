Ce au descoperit legiștii la autopsia morților de Covid-19. Cum afectează boala organismul

Mai multe descoperiri recente ale medicilor legiști la autopsia morților de Covid-19 vin să demonteze mitul conform căruia ”nu se moare de coronavirus”.

Specialiștii au prezentat recent o serie de descoperiri recente care arată cât de mult afectează virusul organismul uman și cât de repede poate duce la complicații fatale.

Un medic de specialitate spune că pacienții care au murit din cauza SARS-CoV-2 aveau multă apă în plămâni și multe cheaguri pe vasele mici de sânge.

Descoperirile legiștilor la autopsia morților de Covid-19. Cum afectează virusul organismul

De la startul pandemiei de coronavirus, în România a circulat mult legenda conform căreia nu se moare ”de Covid”, ci mai degrabă ”cu Covid”. Aceasta a reieșit după ce statisticile au arătat că majoritatea morților au survenit la pacienți cu alte comorbidități.

În cursul acestei săptămâni, medicul legist Cristian Stan a demontat mitul că ”nu se moare de Covid, ci de alte boli pe care le aveau pacienții” și a explicat cum cedează organele din cauza infecției.

”Pacienții decedați, care au fost autopsiați, după infecția pulmonară cu virusul SARS CoV2 aveau și o suprainfecție bacteriană. Această infecție scade dramatic capacitatea imună a plămânilor și atunci orice bacterie se grefează pe plămâni și apar focare bronhopneumonice.

Dar din punctul de vedere al evoluției pneumoniilor virale, cam aceasta este regula”, a spus medicul la Digi 24.

Acesta mai spune că pacienții cu coronavirus decedați aveau „edem pulmonar foarte hidrofil, multă apă în plămâni, existau tromboze pulmonare aproape în toate stadiile de evoluție ale bolii – vase mici de sânge cu cheaguri.

Efectul acestor cheaguri, mai ales în faza incipientă a bolii, este că practic opresc ajungerea sângelui șa țesutul pulmonar dependent de cheagul respectiv. Astfel, pe de o parte, se accentuează inflamația locală și pe de altă parte scade oxigenarea sângelui”, a adăugat el.

Covid-19, o boală diferită de alte afecțiuni

Medicul legist mai afirmă că noul coronavirus se deosebește radical de toate celelalte afecțiuni virale în sensul că duce la o înrăutățire rapidă a stării de sănătate a pacienților.

”Ideea este că boala COVID-19, din ce am văzut și am citit, se deosebește de celelalte pandemii virale prin câteva caracteristici. Una dintre ele este aceea că nu are evoluție liniară, are o evoluție fie cu căderea bruscă a stării de sănătate, fie în doi timpi, fie o evoluție aparent pozitivă dar cu fenomene de coagulare care determină niște efecte de tip infarcte – miocardic, cerebral, renal sau alte tipuri de obstrucții vasculare care deteriorează dintr-o dată și neașteptat starea de sănătate.

De asta este cumva o boală foarte înșelătoare. După mine, asta este cea mai importantă caracteristică.”, a concluzionat Dr. Stan la postul de știri.