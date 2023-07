Ce au pățit Gabriela Cristea și Tavi Clonda în vacanța din Grecia: ”Am văzut mai multe mașini de pompieri”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de câteva momente de panică în vacanța în Grecia. Este o perioadă în care mai multe zone din această țară sunt afectate de incendii de vegetație.

și soțul ei se află în vacanță în Grecia, alături de fiicele lor. După luni întregi în care au muncit foarte mult, cei doi au decis că este timpul pentru un sejur binemeritat.

În ultima vreme, , în anumite zone. Din acest motiv, fanii cuplului s-au îngrijorat, știind că Gabriela Cristea și Tavi Clonda se află acolo cu familia.

Pentru a-i liniști pe internauți, vedeta de televiziune a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Gabriela Cristea și familia ei se află într-un loc sigur, iar stațiunea pe care au ales-o nu a fost afectată de incendii.

Cu toate acestea, vedeta și partenerul ei de viață au trecut și prin câteva momente de panică. Atunci când au intrat pe autostradă, au văzut mai multe mașini de pompieri care se îndreptau către o locație, așa că s-au speriat.

“Au fost multe mesaje primite din partea voastră și foarte mulți dintre voi care îmi spuneau: ‘Sunteți în vacanță acolo și arde Grecia’. Într-adevăr, sunt multe zone, dar și zone în care situația este foarte bună, nu sunt incendii, slavă Domnului.

Din fericire, în locul unde suntem noi totul e sigur. Ieri am intrat pe autostradă, pentru că am fost la o plajă și am văzut mai multe mașini de pompieri care mergeau spre o locație, vă dați seama că ne-a luat un pic inima.

Tocmai asta m-a și determinat să fac videoul ăsta, pentru că primesc multe mesaje din partea voastră și parcă atunci m-am trezit un pic la realitate”, a povestit Gabriela Cristea, notează .

Unde se află, mai exact, Gabriela Cristea și familia ei

Una dintre zonele din Grecia aflate sub avertizare de incendiu este muntele Athos. Acesta este punctul cel mai apropiat de locul unde se află cei doi soți și fetițele lor.

“(…) Focul pare că a ajuns și într-o zonă mângâiată de Dumnezeu, cum s-ar spune, pentru că cel mai apropiat punct de unde suntem noi și care pare să aibă o avertizare de grad 4 este muntele Athos, sper ca și acolo situația să se liniștească”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea le-a mai spus fanilor că este foarte cald în locul unde se află ea. Din fericire, nu este o zonă aflată sub avertizare de incendiu, așa că totul este bine.