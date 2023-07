Ce notă a luat Jador la BAC: “Vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea”

Jador a dezvăluit, cu ceva timp în urmă, ce notă a luat la BAC. Cântărețul de manele a trecut cu brio de acest examen și a urmat și o facultate după terminarea liceului.

Ce notă a luat Jador la BAC. A susținut examenul acum mult timp

Printre cei mai apreciați interpreți de manele de la noi din țară se numără Jador, care a decis să se retragă din muzică la finalul acestui an, din cauza problemelor de sănătate.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 28 de ani, Jador a susținut și el examenul de Bacalaureat cu ani în urmă. Cu ceva timp în urmă, în cadrul unui vlog, artistul a spus că nota pe care a obținut-o a fost 7,24.

Jador a ținut să precizeze că în satul în care a crescut, în județul Bacău, studiile nu reprezentau prioritatea oamenilor. De altfel, nimeni nu a crezut că el va lua o notă de trecere la examenul maturității.

ADVERTISEMENT

“Eu vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea. Totul era sub nivelul mării, în satul ăla. Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți și am luat Bacul”, a spus Jador, notează .

După terminarea liceului, cântărețul a urmat și Academia de Studii Economice (ASE) din București, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Artistul și-a obținut diploma de licență, iar pentru a-l termina. La un moment dat, Jador a spus că s-a gândit să urmeze și un program de doctorat.

ADVERTISEMENT

Probleme de sănătate pentru Jador. Cântărețul se va retrage din muzică

Jador și-a îngrijorat fanii după ce a postat imagini de pe patul de spital, anunțând că va renunța la muzică în decembrie. Artistul a spus că are probleme grave de sănătate, fără a precizat despre ce boală este vorba.

Internauții au sperat ca totul să fie o glumă. Din păcate, invitat la , manelistul a spus că totul este adevărat și că va mai cânta până la finalul acestui an.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la Survivor România 2021 suferă de o boală gravă, dar nu rară, și . Nu a vorbit prea mult despre afecțiunea sa, dar speră ca diagnosticul să nu fie același ca cel pe care l-a avut Ionuț Cercel, adică probleme cu corzile vocale.

ADVERTISEMENT

“Nu e o boală rară, dar e o boală gravă. Nu vreau să vorbesc despre asta. Tu știi despre ce este vorba”, i-a mărturisit Jador lui Antonio Pican în videoclipul de pe YouTube.