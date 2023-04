Ce note are la facultate Eliza, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra își face mama mândră: ”Învață”

Eliza, fiica Adrianei Iliescu, a ajuns acum un adult în toată regula. Tânăra, care a fost adusă de mama ei prin fertilizare in vitro, are 19 ani și studiază la două facultăți. Adriana Iliescu a dezvăluit de curând cum se descurcă fiica sa.

Cum se descurcă la facultate Eliza, fiica Adrianei Iliescu. Ce note are tânăra: ”Învață”

. Îi place foarte mult să învețe și are două materii preferate, ”Filosofia” și ”Limba Română”. Este conștiincioasă și reușește să ia note care să o facă mândră pe cea care i-a dat naștere.

Adriana Iliescu a mărturisit într-un interviu acordat recent că Eliza are numai 9 și 10 la facultate. Din când, în când, mai apelează la sfaturile sale, știind că ar putea ajuta-o din postura de fostă profesoară de Limba Română și autoarea unor cărți de povești pentru copii.

”Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate.

Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!”, a declarat pentru Adriana Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România care a dat naștere unui copil.

Atunci când nu are de învățat, Eliza își ia în serios noul rol, acela de stâlp al familiei, căci mama sa își poate pune toată nădejdea în ea. Tânăra contribuie la treburile casnice, mai ales acum când toată lumea se pregătește pentru perioada Paștelui.

”Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a mai spus Adriana Iliescu.

Adriana Iliescu îi plătește una dintre facultăți fiicei sale. Ce venit are

Eliza a fost o elevă eminentă și în liceu. A absolvit în 2022 Colegiul Dimitrie Pacurea cu media 9, 50, fiind șefă de promoție, la final de an. În momentul de față, una dintre facultățile pe care le urmează o plătește mama sa, căci, conform legislației, nu poate urma două facultăți la buget, simultan.

Primește din partea statului român o pensie de 4.000 de lei și o indemnizație de 2.000 de lei, din partea Uniunii Scriitorilor din țară, fiind autoare a unor cărți pentru cei mici.

Adriana Iliescu a născut-o pe Eliza, în urma unei proceduri in vitro, la vârsta de 66 de ani. Se întâmpla în 2005, evenimentul fiind unul istoric, deoarece fosta profesoară devenise cea mai bătrână mamă din țară și din lume. A intrat și în Cartea Recordurilor.