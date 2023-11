Ce nu se știe despre cazul milionarului ucis la Sibiu. Rolul logodnicei lui Adrian Kreiner în mega-afacerea crypto

Adrian Kreiner locuia într-o vilă super-securizată, de un milion de euro, pe strada Moldoveanu din Sibiu și conducea un business de succes. Un afacerist mai degrabă discret, care nu obișnuia să iasă prea mult în față, dar care a sfârșit într-un mod teribil, bătut până a intrat în comă, de persoane necunoscute.

Cum s-a îmbogățit milionarul ucis la Sibiu

În timp ce anchetatorii încearcă să dea de urmele criminalilor, care , familia afaceristului se pregătește de înmormântare. Informații neoficiale din anchetă arată că ucigașii și-ar fi studiat cu atenție victima, dintr-o casă părăsită situată peste drum de imobilul lui Kramer, după care au sărit gardul proprietății acestuia, au decuplat alarma și camerele de supraveghere și apoi au pătruns în casă. Polițiștii nu exclud varianta unui asasinat la comandă.

Omul de afaceri Adrian Kreiner este născut la Sibiu, dar are cetățenie austriacă. La mijlocul anilor 2000, el s-a întors în țară și a înființat compania Matec CNC Techink, împreună cu un alt cetățean austriac, Rudolf Baumgartner. Absolvent al facultății de Electrotehnică și Automatizări, Kreiner a identificat o nișă care avea să-i aducă foarte mulți bani. În anii 2009 – 2011, în timp ce România se zbătea în criză, Kreiner făcea lângă Sibiu componente pentru echipa de Formula 1 Williams BMW.

Încă de la acea vreme a mizat pe producția de piese pentru mașini electrice, pentru industria eoliană și pentru transportul feroviar.

În 2022, Baumgartner a părăsit firma și l-a lăsat în locul lui pe fiul său, Holger, campion la automobilism în competiția KTM X-Bow Battle. Acesta deține 50% din societatea Matec CNC Technik, alături de Kreiner.

Firma lui Kreiner a crescut de la an la an și a ajuns în 2022 la o cifră de afaceri de 127 de milioane de lei și un profit de 2,4 milioane lei, având 159 de angajați. În 2021, Matec și-a mai deschis un punct de lucru în Cugir, după ce a cumpărat o altă societate, Sculăria SRL. În ultimul an, aceasta a înregistrat o cifră de afaceri de 3,2 milioane lei și un profit net de 76.000 de lei.

Adrian Kreiner pregătea o ”revoluție crypto”

În 2023, cu doar câteva luni înainte să fie ucis, Kreiner și-a mai deschis două business-uri: Cubic World SRL (activități de editare a jocurilor de calculator), unde este asociat cu Ionuț Alexandru Dobrescu și The Coop Network Cooperativa Agricola (comerț cu ridicata a cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat), în care , care deține 11% din afacere. Ceilalți asociați, toți cu părți egale, sunt: Florin Cristian Timbuc, Alexandru Ilie Nemeș, Tudor Lupu, Ruben Silviu Iftimie, Lucas Fleischer, Lucia Mihulescu și Mihai Cătălin Avram.

Adriana Emilia Vigilinschi este de profesie psiholog și oferă consultații de business coach, competetive intelligence și dezvoltare personală într-un birou luxos din Sibiu. Ea este și cea care a anunțat moartea lui Adrian Kreiner, miercuri, la trei zile după ce fusese atacat în casă. Cei doi erau împreună de 18 ani.

Prin compania The Coop Network Cooperativa Agricolă, Adrian Kreiner își desfășura activitatea în domeniul crypto. Omul de afaceri se lăuda deja cu o comunitate de 3.000 de membrii în ”prima cooperativă de afaceri din România care face punctul de legătură între soluțiile inovatoare digitale și afacerile sustenabile, prin intermediul tehnologiei blockchain”.

Își lansase firma cu șase săptămâni înainte să moară

În 2023, compania a lansat propria aplicație de tip digital wallet și primul card de membru, prezentat drept ”unica cheie de acces către ecosistemul The Coop Network”. Cu ajutorul cardului, membrii puteau investi în toate afacerile ”cooperativei” și puteau vota în luarea unor decizii ale comunității de afaceri. De asemenea, aceștia puteau accesa finanțări pentru propriile afaceri înscrise în comunitate și își puteau colecta dividendele, la final de an. Firma a fost înființată pe 26 septembrie 2023, cu o lună și jumătate înainte de moartea omului de afaceri.

Adrian Kreiner mai apare asociat și în alte companii: Crystal Aqua Bio SRL din Colțești, având ca obiect de activitate producția de băuturi răcoritoare și ape minerale (cifră de afaceri zero) și Geo Dao Coop Cooperativa Agricolă (cifră de afaceri 28.740 de lei și profit net 79.454 lei).