Ce planuri are Maria Andria, blondina care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu. Cântăreața a făcut dezvăluiri neașteptate

Maria Andria, blondina care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu, a dezvăluit ce planuri are. Juratul de la Chefi la Cuțite și tânăra au fost surprinși în timp ce se comportau ca doi îndrăgostiți.

La momentul respectiv, cei doi au negat că ar avea o relație. De atunci, fiecare și-a urmat propriul drum. Maria Andria s-a înscris la facultate și are de gând să devină medic veterinar, din moment ce adoră animalele.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Maria Andria, blondina care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu

a dezvăluit ce planuri de viitor are. Blondina care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu în 2019 vrea să ajungă medic veterinar.

Cântăreața a devenit cunoscută după ce au fost filmați în ipostaze tandre. Amândoi au negat că ar forma un cuplu și au susținut că între ei este doar o relație de prietenie.

ADVERTISEMENT

Maria Andria urmează cursurile unei facultăți și se pregătește să devină medic veterinar. Blondina vrea să-și deschidă propria clinică în viitor și să îngrijească gratuit animăluțele de pe stradă.

Aceasta își dorește foarte mult să ajute animalele aflate la nevoie, fiind o dorință pe care o are de când era un copil. Accidentele de pe străzi cu animale au emoționat-o pe tânără și au făcut-o să urmeze această cale.

„Sunt foarte fericită că mi-am îndeplinit acest vis, de a ajuta cățelușii. Vreau să devin doctor veterinar și m-am înscris la cursuri în urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

Cu diploma pe care am obținut-o acum pot să-mi deschid un salon pentru căței, dar nu am de gând să mă opresc aici. Am învățat să-i tund, să le fac baie și chiar dacă am avut parte și de peripeții, iubesc ceea ce fac.

Acum ceva timp m-a mușcat unul din cățeii pe care îi tundeam și am mers la urgențe, dar am trecut cu bine peste acel episod.

Urmează încă trei ani de cursuri, după care îmi voi deschide propria clinică veterinară, unde voi îngriji gratis cățeii cu probleme de pe stradă.

ADVERTISEMENT

De mică m-a atras acest domeniu și am luat decizia de a începe această etapă din viața mea după ce am văzut multe accidente cu animale pe străzi și mi s-a rupt sufletul”, a declarat Maria Andria pentru .