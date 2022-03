Ce se întâmplă cu Emil Rengle după eliminarea de la Survivor România. Adevăratul motiv pentru care nu a apărut în public

Emil Rengle, cel mai recent eliminat de la Survivor România, tace de câteva zile bune, de când a ieșit din concursul de la PRO TV. Fanii au crezut că acesta este extrem de afectat de felul în care a fost comentat parcursul său în reality-show-ul filmat în Republica Dominicană. Se consideră că din acest motiv ar refuza să iasă public să spună ceva.

Emil Rengle, fără acces la telefon după eliminarea de la Survivor România

Andreea Tonciu declarase zilele trecute că pentru Rengle, eliminarea lui a fost un adevărat șoc. Un prieten comun al celor doi i-ar fi spus brunetei că Emil este extrem de rușinat de felul în care s-a văzut pe micile ecrane participarea sa la Survivor România.

Nu e de mirare acest lucru, având în vedere că la plecare toți colegii săi Faimoși n-au avut cuvinte tocmai plăcute de spus despre el. Laura Giurcanu, TJ Miles și Cătălin Zmărăndescu s-au răzvrătit împotriva lui. Aceștia au descoperit că i-ar fi bârfit pe fiecare și, susțin ei, ar fi provocat multe discuții aprinse în echipă.

Laura i-a zis lui Rengle că este unul din cei mai răi oameni pe care i-a cunoscut vreodată, iar TJ i-a spus că nu vrea să mai audă de el nici după ce se va termina concursul. Fanii și-au dorit ca Rengle să reacționeze la toate acuzațiile aduse în ultima vreme. Acesta este, însă, absent. Pe pagina sa de Instagram, persoana care se ocupă de contul său a lămurit misterul.

„Emil este încă în Dominicană”

Ce se întâmplă, așadar, cu Emil Rengle? Se pare că acesta se află încă în Republica Dominicană. Nu a primit încă telefonul mobil cu care să comunice cu fanii.

„Emil este încă în Dominicană și nu are acces la telefon. So, it s still us here. Mulțumim pentru mesajele de susținere primite în ultimele zile”, a scris cineva pe contul său de . Fanilor nu prea le-a venit să creadă acest argument. Au spus că în cazul altor concurenți eliminați, aceștia au apărut imediat pe Instagram, chiar dacă nu au avut voie să vorbească despre concurs.