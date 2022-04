Ce spune actorul Florin Zamfirescu despre Marine Le Pen după întâlnirea de la Sinaia: ”E foarte curajoasă şi bătăioasă”

Marine Le Pen, posibilul viitor președinte al Franței, a fost invitată în România la o conferință care a avut loc la Sinaia și la care au venit reprezentanți ai partidelor naționaliste din Europa. Printre cei prezenți s-a numărat și Florin Zamfirescu, acesta reprezentând la acea vreme Grupul pentru România, o mișcare inițiată de Marian Munteanu. Actorul a rememorat, pentru FANATIK, acea întâlnire.

Marine Le Pen a cerut desființarea Uniunii Europene, în discursul de la Sinaia

Marine Le Pen a ținut, în 2016, la Sinaia, și a cerut chiar desființarea Uniunii Europene. „Este nevoie de o altă formă de cooperare între popoare. Trebuie respectate istoria, suveranitatea şi libertatea fiecărui stat membru”, a spus politicianul care a intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale din Franța, în 2022.

”Da, am fost în sală, am ținut și eu un scurt discurs”, a declarat Florin Zamfirescu pentru FANATIK. Actorul spune că nu a schimbat nici o vorbă cu Marine Le Pen, mai ales că nu este vorbitor de franceză, în schimb a observat-o cu mare atenție. ”E normal, mi-am dat seama că nu aveam s-o văd de mai multe ori”, ne-a mai spus actorul.

Florin Zamfirescu a ținut și el un discurs la Sinaia: ”Am fost de păreri diferite”

Florin Zamfirescu spune că nu s-a regăsit foarte mult în discursul lui Marine Le Pen, tocmai pentru că aceasta milita pentru desființarea Uniunii Europene.

”Mi-am dat seama că suntem într-un fel de contradictoriu. Fără să ne contrăm, am fost de păreri diferite.

Eu am spus, și n-am să uit niciodată, că Uniunea Europeană e un lucru foarte bun, dar că la vârf s-au strecurat niște indivizi care ar trebui înlocuiți, pentru că ei deturnează scopurile principale ale UE. Cam asta era ideea.

Iar ea, când a ținut discursul, a spus că Uniunea Europeană ar trebui destrămată, ceea ce e cu totul altceva”, a mai declarat Florin Zamfirescu pentru FANATIK.

Zamfirescu, despre Le Pen: ”E curajoasă și bătăioasă”

Chiar dacă nu s-a regăsit în discursul ei, Florin Zamfirescu . Ca politician, i s-a părut extrem de ferm, cu un discurs sec și extrem de bătăios. Cu toate acestea actorul nu crede că va pune în aplicare ceea ce a promis la Sinaia. De altfel, în ultima parte a campaniei electorale, Marine Le Pen a schimbat discursul și a propus francezilor o reformare ”din interior” a Uniunii Europene.

”E foarte curajoasă și bătăioasă. Nu știu ce va putea să facă, pentru că anti-globalismul ei este fățiș, dar nu știu ce ar putea rezolva.

Eu știu că fiecare om care ajunge la putere, nu-și mai îndeplinește promisiunea. Nu știu de ce, intră în contact cu realitățile de la ”biroul central” și află că nu se pot desprinde de ele. Așa și ea, poate că are intenții bune, dar nu și le va păstra. Vor lupta s-o demoleze… dacă va fi să iasă. Eu cred că nu iese”, a mai dezvăluit Florin Zamfirescu pentru FANATIK.

Actorul spune că e curios despre ce s-ar întâmpla dacă Le Pen ar veni la putere în Franța

Cunoscut ca un tip cu opinii politice extrem de ferme, Florin Zamfirescu recunoaște că ar vrea s-o vadă, totuși, la putere pe Marine Le Pen, pentru că situația la nivel european s-ar schimba fundamental.

”La ce se întâmplă în lume, mărturisesc că sunt curios ce s-ar întâmpla dacă vine la putere. Eu nu mai am așteptări pentru o ordine și disciplină sau o revenire la normal a omenirii.

Și eu știu că există un mecanism care, odată declanșat, trebuie să-l ajuți să meargă mai repede ca să se și sfârșească mai repede.

A încercat Trump și n-a reușit să schimbe nimic. Mie îmi pare rău că Trump a fost detronat. Cred că Putin nu se putea juca cu Trump”, susține Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu: ”Eu nu sunt filorus, mi-e și frică de ruși. Tocmai de asta aș propune o reconciliere”

În Franța, candidatul partidului Reunirea Națională a promis că va încerca ”să apropie Rusia de NATO”, un lucru care, în acest moment, pare imposibil. Actorul român e de părere că acest lucru ar fi fost necesar cu mai mulți ani în urmă, înainte să se ajungă la un conflict deschis între Rusia și restul lumii.

”Eu socotesc complet greșite sancțiunile adresate Rusiei, în acest război. Eu cred că a înrăi un popor atât de puternic, cu o așa istorie și cu așa armament, a-l înfometa, a-l face să-și iasă din țâțâni, este cea mai mare greșeală care se putea face.

Pentru că acest popor nu poate fi demolat. Eu cred că dacă s-ar fi acționat pentru intrarea în NATO a Rusiei sau a URSS-ului, altfel ar fi stat lucrurile. Știu, voi fi anatemizat că sunt filorus.

Eu nu sunt filorus, mi-e și frică de ruși. Dar tocmai pentru că-mi este frică, aș propune o conciliere, o încercare de normalizare. Orice sălbatic poate fi îmblânzit dacă te porți cu el într-un anumit fel”, a mai spus Florin Zamfirescu.

Marine Le Pen a obținut, săptămâna trecută, 23,1% din voturile francezilor, procentaj care i-a asigurat prezența în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Emanuel Macron, actualul președinte, a fost pe primul loc, întrunind 27,8% din voturi.