Cel mai bun jucător al FCSB: „Acum un an era ca si dat afara!” / „A fost imperial”

Cuplul Dawa – Ngezana s-a dovedit a fi unul de succes, iar oamenii lui Hagi nu au găsit răspuns la linia de fund a bucureștenilor. FCSB s-a impus cu 0-1 pe terenul Farului și ocupă locul 1 în Liga I cu 7 victorii în 8 meciuri jucate.

FCSB are o apărare de fier

“Știi ce se întâmpla la Dawa, Dawa are forță, are viteză, în schimb le mai comite. Dacă ai văzut primele două degajări cu stângul am crezut că dă cu lopata în minge, ambele la adversar. Aici trebuie să lucreze foarte mult. Joci la Steaua. La Steaua se pleacă foarte mult cu construcția de pe linia de fund.

Dacă îl ai pe Dawa care nu știe să paseze, sau nu poate să paseze pe interval să vină Șut cu Radunovic, sunt foarte multe probleme. Dar pe lunecări, pe lovituri cu capul a fost foarte bun. Chiricheș nu are cum să accepte să fie rezervă. A jucat atâția ani, 10 ani, în Premier League sau Italia. Eu cred că cei 3 se pot roti”, a declarat Valeriu Răchită.

“Eu din ce văd la Steaua este că au găsit fundași centrali, inclusiv cu Chiricheș chiar dacă intră. Și nu este doar că joacă cei doi, grupul este mai unit, Șut nu le mai dă spațiu. Acum joacă bine acolo. înainte îi prindea unu la unu de multe ori, acum joacă mai pragmatic. Tactic joacă mai bine și toți sunt acolo unul de lângă altul”, a declarat Adrian Ilie.

Accidentarea lui Vlad Chiricheș nu a afectat FCSB-ul. Trupa lui Gigi Becali are doar 5 goluri primite în acest sezon și ocupă locul secund în clasamentul celor mai bune defensive din Liga I. Principalul om din apărarea liderului este Dawa.

Dawa și Ngezana, cuplul de aur al FCSB-ului

“Referitor la cuplul de fundași centrali de la FCSB, mi se pare că după perioada de acomodare de care a avut nevoie băiatul acesta și problemele de acte. Ngezana. Dawa dacă avea ghinionul să aibe alt patron nu juca deloc anul trecut.

Era plecat, era pus pe listă, reziliat de comun acord. Uite că vede ceva patronul, îl tot impune, îl tot ține în teren, cu toate greleșile de plasament, de marcaj, de transmitere al balonului, de penalty-uri. Și uite că în momentul de față Dawa este varianta numărul 1.

Varianta numărul 1 de fundaș central de la echipa de pe primul loc. Se completează foarte bine cu băiatul acesta, va fi o problemă când va reveni și Chiricheș pentru că este un alt jucător de tipul lui Ivan, cu personalitate și jocuri la echipa națională.

Eu nu cred că va accepta să nu joace. El vine cu un contract bun, va veni după o accidentare. Se va recupera și nu cred că după 5 meciuri va avea oferete să plece de la FCSB.Au forță, au plasament, au viteză de reacție și de deplasare.

Dawa nu prea are viteză de execuție, dar e fundaț central, nu vrem să iasă cu mingea la picior de pe fund să creeze superioritate, nu vrem să facă preluări sau să paseze din prima. Dar se pare că acesta este cuplul de fundaș centrali pe care de mult timp FCSB îl caută”, a declarat Robert Niță.

