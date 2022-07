Cel mai neîngrijit apartament din România, scos la vânzare. Câți bani cer proprietarii pe el

Un apartament cu 2 camere din Brăila a ajuns celebru pe Internet, după ce anunțul de vânzare al unei agenții imobiliare din oraș a fost distribuit de peste 1.000 de persoane.

Proprietarii cer 30.000 de euro pe acest apartament

Imobilul are 40 mp, are balcon, se află în zona pieței Pistruiatu din Brăila, iar autorul anunțului notează că are nevoie de renovare. Totuși, prețul solicitat de proprietari nu este deloc modest. Aceștia cer 30.000 de euro pentru apartamentul respectiv.

Totuși, nu prețul i-a făcut pe internauți să se amuze ci felul în care imobilul se prezintă. Acesta se află într-o stare deplorabilă, pereții sunt murdari, mobila pare să se descompună iar pe jos este pământ.

Avalanșă de glume pe internet: ”Sufrageria e proaspăt arată?”

”Propun să se filmeze următorul sezon Survivor aici”, a glumit un interaut, pe pagina agenției imobiliare, în timp ce altul a remarcat că ”poți să trăiești singur și mereu te vei simți acompaniat”, aluzie la faptul că imobilul pare bântuit.

”Mai e valabil anunțul? Mă interesează pentru soacră-mea, că tot vrea la oraș”, a mai glumit cineva.



”Sufrageria este proaspăt arată? Se poate semăna? Nici dacă vrei să te spânzuri n-ai de ce să te legi”, a mai glumit un internaut, în timp ce altul s-a arătat interesat dacă mai funcționează aerul condiționat.

În fine, o tânără e de părere că ”nici Iisus nu s-ar naște în grajdul ăsta”.

Garsoniera de 11 mp din Cluj și-a găsi chiriaș

În primele ore de la postare, anunțul agenției imobiliare strânsese 2.600 de comentarii și 1.600 de likeruri, fotografiile fiind distribuite de peste 1.000 de persoane.

La începutul acestui an, o garsonieră de 11 mp din Cluj-Napoca a devenit celebră pe internet după ce proprietarul a dat un anunț că o închiriază pentru 180 euro/mp.

Atunci, anunțul a avut 58.000 de comentarii, 47.000 de reacții și 10.000 de distribuiri, imaginile fiind preluate chiar și de televiziuni. Ulterior, imobilul a fost scos la vânzare pentru 37.500 de euro, însă până la urmă a fost închiriat la prețul cerut e proprietar.