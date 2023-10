CFR Cluj – Sepsi live ora 20:00 în restanța etapei a 5-a din SuperLiga

Meciul CFR Cluj – Sepsi are loc joi, 5 octombrie, cu începere de la ora 20:00, restanță din cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. Cu o victorie, ardelenii ar ajunge la un punct în urma liderului FCSB. Sepsi se află într-o perioadă dificilă, cu trei eșecuri consecutive, dar având și o listă destul de importantă de indisponibilități. CFR are patru victorii din ultimele cinci jocuri,

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Sepsi, restanță din etapa a 5-a din SuperLiga

Întâlnirea CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe se dispută joi, 5 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al municipiului de pe Someș, ca partidă restantă din etapa a 5-a a SuperLigii.

Fiind vorba de rivalitate ardeleană, mai mult chiar a comunității maghiare, CFR fiind considerată drept o echipă care are mulți susținători de această etnie interesul publicului este destul de mare, așa încât la acest meci se estimeazâ că ar putea asista între 5-7 mii de spectatori, cel puțin o sută urmând a veni de la Sf. Gheorghe.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Sepsi

Partida CFR Cluj – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă joi, 5 octombrie, de la ora 20:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al Clujului ca partidă restantă din etapa a 5-a a SuperLigii și va fi transmisă în direct la TV pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj joi, 5 octombrie, va continua șirul zilelor frumoase din ultima vreme, cu cerul senin pe tot parcursul celor 24 de ore, deci umbrelele trebuie lăsate acasă deși ca anotimp sunt în plină toamnă.

Doar temperatura va fi ceva mai joasă decât în zilele precedenre, în sensul în care maxima zilei nu va mai sări de 22 de grade. Asta înseamnă că la ora partidei vor fi în jur de 17-18 grade.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Sepsi

Casele de pariuri văd în CFR Cluj echipa care are cele mai mari șanse de a obține toate punctele în acest meci, mai ales că Sepsi este departe de forma de la început de sezon și are numeroase probleme de lot. CFR are cotă de 1,75 pentru cele trei puncte în timp ce o victorie covăsneană are cotă de 4,50. Șansă dublă X2 are cotă 2,60 iar un gol al oaspeților ajunge la cota de 1,75.

O singură dată a reușit Sepsi să câștige la Cluj în campionat dar cel mai important rezultat a fost cel din Supercupa României, în care a învins sezonul trecut cu 2-1, cucerind astfel trofeul în premieră.

Mai există un rezultat de egalitate în 2020, dar în celelate 12 partide gazdele au avut mereu câștig de cauză, ceea ce este foarte posibil și acum, ținând cont de problemele de la Sepsi.