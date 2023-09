Grupele Champions League, etapa 1. Incidente grave la Milano! Un fan englez, înjunghiat

Cea mai așteptată competiție europeană intercluburi a trecut de furcile caudine ale tururilor preliminare și ale play-off-ului și este aidoma curselor din Formula 1, cele 32 de echipe așteptând la boxe momentul în care vor porni în cele șase tururi din faza grupelor în cele opt grupe, un format pe care acum îl vom urmări pentru ultima dată, din ediția viitoare formatul cunoaște o schimbare radicală. Deocamdată, marți, 19 septembrie și miercuri, 20 septembrie, au loc partidele din etapa 1 a grupelor acestei ediții

12 dintre cele 16 meciuri din etapa 1 a grupelor Champions League sunt televizate în direct!

Avem 16 partide în cele două zile, marți, 19 septembrie și miercuri, 20 septembrie, ale etapei 1 din grupele Champions League pe care le vom putea urmări pe micile ecrane pe toate cele trei posturi acreditate să difuzeze în România Champions League: Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Doar patru partide nu le veți putea viziona decât intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO, așa cum, de altfel, le puteți urmări și pe cele 12 televizate.

Două meciuri de marți, 19 septembrie sunt netransmise, Șahtior Donețk – FC Porto, care se joacă la Hamburg și Feyenoord – Celtic și tot atâtea jocuri sunt opt din grilă și miercuri, 20 septembrie, FC Sevilla – Lens și Benfica – Salzburg. Nu vor lipsi marele capete de afiș Bayern Munchen – , AC Milan – Newcastle, Lazio – Atletico Madrid, PSG – Borussia Dortmund sau Real Sociedad – Inter.

Programul meciurilor și al televizărilor din etapa 1 a grupelor Champions League

Marți, 19 septembrie, ora 22:00

ora 19:45 AC Milan – Newcastle ( grupa F, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 )

AC Milan – Newcastle ( ) ora 19:45 Young Boys – Leipzig ( grupa G, Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2 )

Young Boys – Leipzig ( ) FC Barcelona – Antwerp ( grupa H, Digi Sport 2, Orange Sport 3, Prima Sport 3

Șahtior Donețk – FC Porto ( grupa H, se joacă la Hamburg )

) Manchester City – Steaua Roșie Belgrad ( grupa G, Digi Sport 3, Orange Sport 2, Prima Sport 2 )

) PSG – Borussia Dortmund ( grupa F, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 )

) Feyenoord – Celtic ( grupa E )

) Lazio – Atletico Madrid (grupa E, Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Miercuri, 20 septembrie, ora 22:00

ora 19:45 Real Madrid – Union Berlin ( grupa C, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 )

Real Madrid – Union Berlin ( ) ora 19:45 Galatasaray – FC Copenhaga ( grupa A, Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2 )

Galatasaray – FC Copenhaga ( ) Bayern Munchen – Manchester United (grupa A, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Braga – Napoli ( grupa C, Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4 )

) Arsenal – PSV Eindhoven ( grupa B, Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2 )

) FC Sevilla – Lens ( grupa B)

Real Sociedad – Inter ( grupa D, Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3 )

) Benfica – Salzburg (grupa C)

Bayern Munchen – Manchester United este regalul etapei 1 din grupele Champions League

De departe partida de pe Allianz Arena din Munchen domină afișul primei etape din grupele Champions League, urmând a sta față în față două multiple câștigătoare ale trofeului, unul dintre ele, adjudecat de către divaolii roșii de pe Old Trafford chiar în fața germanilor după o finală intrată în istorie, cu United condusă până în ultimul minut și câștigând trofeul în mai puțin de 120 de secunde, cu golul decisiv al norvegianului Solskjaer. Se întâmpla asta în 1999, acum 24 de ani.

La momentul actual cele două superputeri nu par a avea atuurile necesare pentru a triumfa din nou. În campionat nu au plecat deloc strălucit, Bayern în ultima etapă făcând doar 2-2 acasă cu Leverkusen iar United fiind sac de box chiar pe Old Trafford pentru cavalcada unui Brighton strălucitor sub bagheta lui De Zerbi. E drept, Bayern a făcut o investiție în vară cu mult peste cifrele de transfer normale ale clubului, pentru a aduce un golgeter, pe englezul Harry Kane, dar echipa lui Thomas Tuchel arată mai degrabă ca un robot care are clare defecțiuni la circuite. United are și o listă lungă de absenți (Antony, Malacia, Wan-Bissaka, Shaw, Sancho plus incerții mai mult spre nu Varane, Mount și Arambat.

Coțofenele din Newcastle, sperietoare pentru diavolul milanez

Nu am scăpat deloc de diavoli, în această comptiție pe lângâ cei din Manchester figurând la loc de cinste, tot o multiplă câștigătoare a trofeului și AC Milan. Diavolul rossonero are un moment deloc favorabil pentru un start de grupe Champions League, fiind efectiv numărat în picioare etapa trecută de Serie A de marea rivală locală, Inter, echipă care a făcut astfel cinci succese consecutive asupra lui Milan. De la gazde vor lipsi Bennacer, Kalulu și Caldara, de la englezi Willock și Krafth. Antrenorul Stefano Pioli recunoștea sincer că se teme de coțofene, pentru că sunt unul dintr cele mai bogate cluburi din lume și au făcut un lot foarte valoros.

La Roma. pe Stadio Olimpico avem un alt meci între echipe care etapa trecută au clacat fără drept de apel în campionat. Lazio a cedat cu 3-1 pe terenul lui Juventus iar Atletico a pierdut neașteptat și ca rezultat și ca diferență de scor la Valencia, la scor de forfait. Italienii nu au probleme de lot, dar fără Milinkovic-Savic la mijloc Lazio parcă e o navă în derivă și golgeterul Immobile a naufragiat. Atletico are destule absențe importante: Depay, Koke, Lemar, De Paul.

Radu Petrescu la centru pe Nou Camp, la FC Barcelona – Antwerp

La Paris, în aceeași grupă cu Milan și Newcastle, supranumită pe drept cuvânt grupa morții, se vor întâlni și Borussia Dortmund. Și istoria echipelor care nu se regăsesc sub nici o formă continuă. Parizienii au pierdut etapa trecută acasă cu Nice și se vede clar că încep să arate tot mai mult a echipă obișnuită, fără strălucire iar germanii par totuși a da semne de trezire după ce s-au impus la Freiburg cu 4-2. PSG are foarte mulți absenți (Asensio, Mukielel, Kimpembe, Ruiz, Lee Kang).

Cele două forțe ale fotbalului spaniol, Real Madrid, recordmana de trofee Champions League (14) și campioana la zi din La Liga, FC Barcelona, ar trebui, în mod normal, să nu aibă nici un fel de probleme acasă, cu debutantele în grupele competiției Union Berlin, respectiv Antwerp. Meciul FC Barcelona – Antwerp va fi condus de bucureșteanul Radu Petrescu.