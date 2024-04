Alarmă la națională! Andrei Burcă este suspect de ruptură musculară. Jumătate de echipă e accidentată înainte de EURO 2024

Stoperul Andrei Burcă (31 de ani), singurul tricolor integralist din campania de calificare la EURO 2024, a ieșit accidentat în minutul 23 al partidei susținute, sâmbătă, de Al-Okhdood cu Abha, echipa lui Ciprian Tătărușanu, scor 4-0.

Andrei Burcă este suspect de ruptură musculară. Accidentarea lui Dennis Man nu e gravă

Din informațiile FANATIK, Burcă este suspect de ruptură musculară, iar Edi Iordănescu așteaptă cu sufletul la gură rezultatul RMN-ului, în speranța că fundașul central are doar întindere și se poate recupera până la EURO 2024.

În schimb, selecționerul are vești bune de la Dennis Man. Cel mai în formă tricolor a fost indisponibil la ultima partidă disputată de Parma în Serie B, sâmbătă, cu Lecco (4-0), însă din fericire accidentarea extremei dreapta nu este gravă.

În acest moment, cu 49 de zile înaintea primului meci al României la EURO 2024, cu Ucraina, pe 17 iunie, Edi Iordănescu are jumătate de echipă accidentată.

Moruțan ratează EURO 2024. Screciu, incert

și ratează participarea la turneul final din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorul cu cele mai multe pase decisive din preliminarii s-a accidentat în finalul partidei Ankaragucu – Beșiktaș (0-0), disputată marți, 23 aprilie, în prima manșă a semifinalei Cupei Turciei.

În infirmerie se mai află alți trei fotbaliști importanți din nucleul de bază al echipei naționale: Vladimir Screciu, George Pușcaș și Florinel Coman.

Vladimir Screciu, mijlocaș central pe care Edi Iordănescu îl vedea titular la EURO 2024, s-a accidentat la derby-ul FC U Craiova – Universitatea Craiova, disputat pe 10 martie, și trage tare într-o clinică privată din Finlanda să fie apt pentru EURO 2024. Veștile nu sunt deloc grozave.

”Am vorbit cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să joace la Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”,

George Pușcaș, operat la mână. Coman, tratament la Marijana

În privința lui George Pușcaș, operat săptămâna trecută la al patrulea metacarpian de la mâna stângă, atacantul lui Bari este de așteptat să revină la antrenamente în zilele următoare.

”După o primă săptămână de odihnă, atacantul român va putea relua treptat activitatea folosind un aparat special”, scrie site-ul clubului italian. Tricolorul ar putea fi apt de joc pentru partida cu Brescia, programată pe 10 mai, în ultima etapă din Serie B. Astfel că, Edi Iordănescu va conta pe ”Puski” la EURO 2024.

Florinel Coman este ultimul intrat pe lista tricolorilor cu probleme medicale. , și a fost schimbat, după ce a deschis scorul. Tricolorul a plecat la Belgrad luni, 29 aprilie,

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (Munchen) ora 16:00

22 iunie: Belgia – România (Koln), ora 22:00

26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt), ora 19:00