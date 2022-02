Chef Hadad, juratul de la MasterChef, a dezvăluit de ce a rămas 25 de ani în România: ”Am fost puțin speriat”

Chef Joseph Hadad este unul dintre cei mai apreciați bucătari și este stabilit în România de ani buni.

Juratul de la MasterChef a gătit pentru numeroase personalități ale lumii, însă de 25 de ani locuiește aici.

În 1995, bucătarul a fost invitat să gătească pentru o nuntă care urma să aibă loc la Casa Vernescu, la un an și jumătate de când l-a întâlnit pe proprietarul clădirii la un eveniment.

Chef Hadad a dezvăluit de ce a rămas 25 de ani în România

s-a stabilit în România în urmă cu aproape 25 de ani, dar a devenit cunoscut publicului larg în urmă cu un deceniu.

A gătit pentru mari actori și personalități politice, cum ar fi Robert de Niro, Madonna, Michael Jackson sau Margaret Thatcher.

Cu toate acestea, bucătarul a acceptat să gătească pentru un eveniment care a avut loc la Casa Vernescu, în 1995, de care s-a ocupat cu foarte mare atenție. Înainte de eveniment, acesta a făcut o listă de materie primă de care avea nevoie și a adus aproape totul din țara natală, Israel.

Zona de gastronomie fină nu era prea dezvoltată în România, iar chef Hadad a făcut tot posibilul să ajute industria culinară.

“Pe când eram Executive Chef la King David, s-a organizat o nuntă mare, cu peste 800 de persoane, în grădină. Printre invitați a fost și proprietarul Casa Vernescu. Așa a început dialogul, în 1994.

După un an și jumătate de la primul nostru dialog, au deschis Casa Vernescu, iar eu am venit în vizită pentru trei zile. Au încercat să mă convingă oferindu-mi tot ce se putea la acele vremuri, însă eram puțin speriat de ce am găsit aici.

Totuși, în 1995, pe când se organiza prima nuntă la Casa Vernescu, am fost invitat și rugat să mă ocup de acest eveniment, întrucât trebuia să aibă un ecou răsunător. Am acceptat propunerea și am venit aici timp de patru zile, să organizez meniul pentru nunta unui australian.

Când am venit, nu exista nimic. Am făcut o listă de materie primă înainte de a veni și am adus aproape tot din Israel. Am simțit atunci că piața era cu potențial mare, fiind destul de slab dezvoltată pe zona de gastronomie fină, iar pentru mine provocarea a fost imensă.”, a declarat chef Hadad pentru .

Care a fost primul preparat românesc pe care l-a gătit

Chef Hadad a dezvăluit și care a fost primul fel de mâncare românesc pe care l-a gătit.

“Ostropel de pui. Aproape de stilul nord-african, mi-a mers la suflet de când am gustat prima dată. Îmi place mult mâncarea de casă!”, a mai declarat renumitul bucătar.

Nu a uitat nici de preparatele din țara natală. Acesta a explicat care este preparatul său evreiesc preferat, care se consumă de Shabbath. Acest fel de mâncare se gătește 14 ore.

“Cred că nu aș putea fără Hamin, un preparat pe bază de năut și grâu, oase cu măduvă și ceafă de vită. Se gătește 14 ore la o plită specială, cu ou. Se mănâncă de Shabbat, sâmbăta, la masa de prânz. Fără acest preparat, pentru mine nu e Shabbat.”, a adăugat el.

a mai spus că îi place să fie înconjurat de oameni și are o comunitate unită și pe internet.

De când a devenit cunoscut publicului din România, bucătarul încearcă să țină legătura cu cei care îl urmăresc în mediul online.

“Îmi place să fiu înconjurat de oameni, despre asta este și mâncarea, de fapt. Am și în online o comunitate unită, oameni pasionați de bucătărie, curioși, care vor să afle cât mai multe lucruri.

Cu drag, când îmi permite timpul, stau de vorbă cu ei și fac videouri unde le împărtășesc câteva lucruri din experiența mea. Îmi face plăcere să fiu aproape de ei.”, a mai spus chef Hadad.

Chef Hadad jurizează farfuriile concurenților de la MasterChef România, alături de chef Foa și chef Radu Dumitrescu.

Despre sezonul actual al show-ului, chef Hadad spune că este unul “spectaculos”. Ține foarte mult ca farfuriile să fie originale, creative.