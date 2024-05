Etapa 36 din Premier League, live video de la 21:30. Radu Drăgușin nu e titular nici în restanța Chelsea – Tottenham: echipele de start

Se apropie finalul sezonului în campionatul Angliei, însă atmosfera nu este deloc una de vacanță. Etapa 36 din Premier League are potențialul de a fi decisivă inclusiv în lupta pentru titlu. Până să joace Arsenal, Manchester City sau Liverpool, joi se înfruntă Chelsea și Tottenham, într-un meci restant.

Arsenal – Bournemouth, Manchester City – Wolves și restanța Chelsea – Tottenham, live video online, etapa 36 din Premier League

Chelsea încă păstrează speranțe să se califice în cupele europene, la finalul acestui sezon. Trupa lui Pochettino se poate apropia la doar două puncte de locul 7, care duce în Conference League și trei de locul 6, care o poate califica în Europa League. Pentru ca acest lucru să fie posibil, londonezii trebuie să îi învingă joi pe rivalii de la Tottenham, într-o restanță aferentă rundei a 26-a.

La Tottenham, Radu Drăgușin are șanse mari să fie titular, după ce și va rata tot restul sezonului. Aceeași soartă a avut-o și Timo Werner, care va rata întâlnirea cu fosta echipă. Chelsea și Tottenham joacă din nou duminică. Spurs va avea un nou meci infernal, la Liverpool, în timp ce West Ham merge pe Stamford Bridge.

Vineri începe oficial etapa 36 din Premier League, cu un Luton – Everton crucial pentru gazde. Sâmbătă joacă liderul Arsenal și Manchester City, care speră în continuare la titlu. Duminică sunt programate partidele lui Chelsea și Tottenham plus un foarte interesant Brighton – Aston Villa.

Cine transmite la TV partidele rundei 36 din Premier League

Cele mai multe dintre meciurile etapei 36 din cel mai bogat campionat de fotbal din Europa vor fi televizate pe canalele Digisport, Prima Sport și Orange Sport.

Partidele pot fi urmărite și pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO. Aici găsiți și echipele de start, înaintea duelurilor de gală, precum și clasamentul actualizat din Premier League.

Program și clasament Premier League

Antepenultima etapă din Premier League începe cu un meci restant în care joacă Tottenham și se termină tot cu o partidă în care este implicată formația lui Radu Drăgușin.

Joi, 2 mai

ora 21:30 Chelsea – Tottenham (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Vineri, 3 mai

ora 22:00 Luton – Everton (Digisport 3, Prima Sport 4, Orange Sport 2)

Sâmbătă, 4 mai

ora 14:30 Arsenal – Bournemouth ( Digisport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 3 )

Arsenal – Bournemouth ( ) ora 17:00 Brentford – Fulham

ora 17:00 Burnley – Newcastle (Digisport 3)

Burnley – Newcastle ora 17:00 Sheffield Utd. – Nottingham

Sheffield Utd. – Nottingham ora 19:30 Manchester City – Wolves (Digisport 3, Prima Sport 3, Orange Sport 3)

Duminică, 5 mai

ora 16:00 Brighton – Aston Villa (Digisport 3, Prima Sport 3, Orange Sport 4)

ora 16:00 Chelsea – West Ham (Digisport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 2)

Chelsea – West Ham ora 18:30 Liverpool – Tottenham (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasament Premier League

Cote pariuri în meciurile din etapa 36 din Premier League

Joi, Chelsea are cota 2,25 să câștige cu Tottenham. Remiza este cotată cu 3,90, în timp ce un succes al formației antrenate de Ange Postecoglou are cota 2,87.

Sâmbătă, Arsenal are 1,22 la victorie cu Bournemouth, iar remiza este cotată cu 6,90. “Cireșele“ sunt cotate cu 11,25 pentru un succes pe Emirates Stadium. City are 1,12 la succes cu Wolves, iar “2 solist“ este cotat cu 23,00, în timp ce X are cota 9,00.

Duminică, Chelsea este cotată cu 1,62 să câștige meciul cu West Ham, iar Liverpool are 1,50 la victorie cu Tottenham. “2 solist“ în meciul de pe Anfield Road este cotat cu 5,30, iar remiza are cota 5,20.

Meciurile din etapa 36 din Premier League, live stream, 21:30, Digisport, Prima Sport, Orange Sport

Tottenham încă păstrează speranțe pentru o clasare în top 4, în timp ce Arsenal vrea să continue forma excelentă din . “Tunarii“ mai au trei meciuri de jucat și, dacă le câștigă pe toate, trebuie să spere că City pierde măcar două puncte dintre cele 12 pe care și le mai poate adjudeca.

Firește, este necesar și ca “cetățenii“ să nu își îmbunătățească golaverajul, pentru ca londonezii să câștige titlul. Liverpool mai păstrează doar șanse infime la titlu.