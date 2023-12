Cine e jucătorul din SuperLiga pentru care i s-au cerut 2,5 milione de euro lui Gigi Becali. „Cum să vrei banii ăștia și apoi să-l împrumuți gratis?”

Patronul celor de la FCSB este dezamăgit, pentru că-l considera pe Mihai Rotaru ”prieten”. Fotbalistul în cauză este tânărul Alexandru Cîmpanu, cotat la 800.000 de euro. Jucătorul a fost împrumutat în cele din urmă la Universitatea Cluj, echipă unde nu a reușit să se impună. În aceste condiții, Gigi Becali a anunțat că este dezamăgit de Mihai Rotaru.

Cine e jucătorul din SuperLiga pentru care i s-au cerut 2,5 milione de euro lui Gigi Becali

”Doamne, miluieşte! Eu sunt prieten cu un patron şi voiam un jucător de la el. I-am spus că îi dau 500.000 de euro. Dar el îmi spune că vrea 2,5 milioane de euro. Fiecare om cere cât vrea. epet, era prieten, patron de club.

Până la urmă, cerea 2,5 milioane pe un jucător pe care l-a dat împrumut. Vă daţi seama? Eu dacă nu mai vreau un jucător îl las liber: ‘Ia-l, ce mă mai interesează?’. Şi până la urmă nici pe acolo nu joacă. Are altă strategie.

Eu când nu vreau un jucător, poate să îl ia oricine, contracandidată, oricine. Deocamdată nu mai am pe cine să iau din campionat. Ce să vorbim de Rareş Pop? Două milioane de euro? Nu sunt de acord să îl dau împrumut nici pe Miculescu. Nu vorbim de împrumuturi la UTA Arad”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ulterior, Gigi Becali a anunțat că jucătorul în cauză este Alex Cîmpanu, fotbalist care a ajuns în cele din urmă la Universitatea Cluj. În vârstă de 23 de ani, Cîmpanu a ajuns la Craiova în 2020, de la FC Botoșani și a bifat la Universitatea Cluj 9 partide, reușind o pasă de gol și un gol. Cu toate acestea, a ieșit în evidență într-un mod negativ când a fost eliminat în meciul cu UTA după ce și-a scuipat adversarul.

Andrea Compagno scapă de revoluția din iarnă de la FCSB?

Cât despre capitolul plecări, Gigi Becali a mărturisit că Andrea Compagno mai primește o nouă șansă, în schimb Dorin Rotariu, Cristian Ganea și Damjan Djokovic sunt liberi să-și caute echipe și nu vor face deplasarea cu echipa în cantonament. Interesant, Gigi Becali a anunțat că nu-i pasă dacă fotbaliștii puși pe liber ajung la rivale în această iarnă.

“Djokovic, Rotariu şi Ganea nu vor pleca în cantonament. Compagno este jucătorul nostru, nu sunt încă dezamăgit de el. Să îşi găsească echipe ceilalţi. Nu cer bani pe ei”, a explicat Gigi Becali. Pe lista doritorilor s-ar putea înscrie formații care au mai făcut până acum afaceri cu Gigi Becali, cel puțin în ultima perioadă: FC Hermannstadt, Universitatea Cluj, Poli Iași sau Rapid București, printre altele.

