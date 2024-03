Cine este fiica Mirelei Retegan, cea care a preluat acum Gașca Zurli. Maya cunoaște foarte bine trupa

Gașca Zurli a fost preluată de fiica Mirelei Retegan, Maya Sorian, după ce mai mulți membri au părăsit trupa de curând. Maya nu este străină de proiectul mamei sale, căci de mică a asistat la fiecare spectacol, iar acum îndeplinește rolul de prezentatoare.

Cine este Maya Sorian, cea care a preluat Gașca Zurli în locul Mirelei Retegan

Maya Sorian prezintă acum fiecare număr al Găștii Zurli, în locul mamei ei, Mirela Retegan. Tânăra în vârstă de 22 de ani este foarte entuziasmată, iar drept dovadă sunt postările sale de pe conturile de socializare. A susținut deja spectacole prin țară.

Maya a studiat la Londra, dar a preferat să se întoarcă în țară pentru a face ceea ce îi place. Avea doar cinci ani când mama sa a pus bazele A crescut odată cu gașca, la fel ca mulți alți tineri de vârsta sa.

Mirela Retegan, cunoscută și ca ”tanti prezentatoarea”, a luat-o pe Maya la aproape toate evenimentele, astfel că aceasta a avut ocazia să deprindă toate cele necesare creării și dezvoltării unui proiect atât de important ca al mamei ei.

Maya și Mirela Retegan au o relație apropiată mamă-fiică, așa că nu de puține ori merg împreună și în vacanțe, nu doar la spectacolele pentru copii. Pe contul personal de facebook, Maya a publicat de curând câteva dintre momentele pe care le-a moderat weekend-ul trecut.

”Weekend-ul asta mi-am facut foarte multi prieteni in Braila si in Focsani. In fiecare oras am avut cate doua spectacole, am primit flori, desene si martisoare… Dar cel mai frumos cadou a fost sa vad copiii in bratele mamicilor lor cantand “Te iubesc, Mami!”. Casuta din inimioara mea e plina de iubire.

Vreau sa fiu prezentatoare experta! Sa pot merge pe orice scena, sa vad iubirea adevarata: cea dintre parinti si copii. La autografe, cu fiecare copil cu care m-am intalnit, am trecut prin cei 3 pasi ai prieteniei: Prietenii bat palma, isi zambesc unul altuia si isi ofera imbratisari de iubire. Zurli-Bucuria ajunge in toata Romania! Promit! Promit! Promit!”, a scris tânăra pe contul său de .

Mirela Retegan a prezentat radio cu fiica sa în brațe

Mirela Retegan și-a crescut singură fiica. De pe când aceasta avea doar 4 ani a rămas doar cu mama sa, în urma divorțului părinților. Mirela Retegan a rememorat într-o zi cum, în perioada când lucra la radio, a ținut o emisiune cu fiica în brațe, din cauză că avea febră.

”Eu m-am dus odată cu Maya care avea febră și am făcut emisie cu ea în brațe. Avea 4 ani și avea febră mare, eu nu aveam cum să lipsesc de la radio și am stat cu ea în brațe toată emisiunea. Eram desfigurată de somn, de oboseală și Dani (nr. Oțil) a venit și a făcut o poză cum fac eu emisiunea cu copilul în brațe. Mă emoționez mereu când îmi aduc aminte. Maya avea atunci vârsta pe care o are acum băiețelul lui, Tiago”, a relatat fondatoarea Găștii Zurli în podcastul , moderat de Giulia Anghelescu.

Ce membri au părăsit Gașca Zurli

Gașca Zurli a stârnit semne de îngrijorare zilele trecute în rândul multor copii și părinți, . Primul a fost ”bucătărașul Lulu”, pe numele real Ionuț Varodi.

Ulterior, a anunțat că pleacă din gașcă și ”fetița Zurli”, protagonista trupei, pe numele real Vero Caliman. După vestea dată de ea și Ionuț Varodi, a mai urmat și anunțul lui Răzvan Marina, cunoscut drept Truli sau Tura Vura.

Toți cei trei membri au motivat decizia lor ca pe o dorință de schimbare și au promis că vor fi în continuare în centrul atenției. O parte se vor dedica teatrului, youtube-ului sau tot proiectelor pentru copii.