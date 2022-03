Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022. Reacțiile fanilor

WRS, pronunțat URS, este reprezentantul României la Eurovision 2022, competiție care va avea loc în luna mai la Torino, Italia. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este normală: cine e WRS, de fapt?

Cine este WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022

Pe numele din buletin Andrei Ursu, prescurtat ca nume de scenă WRS (de la Ursu, dar scris cu W), este un tânăr în vârstă de 28 de ani care s-a născut în Buzău și a cochetat de mic cu scena.

A fost de la începutul unul dintre marii favoriți ai publicului, alături de trupa E-An-Na, care nu a reușit să ajungă în finala noastră. Andrei este pasionat și de dans, făcându-se remarcat la „Românii au talent”. Tânărul muzician care va cânta melodia „Llamame” la Torino a fost prezent și într-un alt mare concurs de televiziune, tot la PRO TV, „Vocea României”.

„Numele meu este Andrei Ursu, cel de scenă WRS, sunt un artist din Buzău, născut în 1993. Fac multă muzică și scriu și pentru alții. Îmi place să petrec. Îmi place să dansez, am început la «Românii au talent» și «Vocea României», așa mi-am început eu cariera.

Părinții mei sunt ambii dansatori și am început să dansez de foarte mult, de copil, de la vreo 12 ani am început. Am dansat cu alți artiști înainte să ajung la PRO TV, am dansat cu Antonia, cu Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby. Am învățat foarte multe lucrând pentru alți artiști”, a declarat Andrei Ursu pentru .

Fanii, în extaz

Fanii au reacționat imediat la aflarea numelui celui cu care vom defila în Italia. WRS are deja succes în mai multe țări, melodia „Llamame” cântată în engleză și spaniolă făcând furori deja în Spania. Este țara de unde cu siguranță vom primi multe puncte, căci are și un vibe flamenco.

„Era singura care putea să câștige; Când văd zâmbetul acestui băiat, nu îmi mai trebuie nimic; O surpriză minunată și de neuitat; Ai făcut super-performanță! Ești cel mai tare”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii primite de WRS pe Youtube.