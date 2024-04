Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru al doilea mandat la Sectorul 6. „Sunt parțial mulțumit de ce am reușit”

Ciprian Ciucu, candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 6, și-a depus, luni, candidatura pentru un nou mandat. Primarul a declarat că ambiția sa este ca „ Vestul Bucureștiului să fie căt mai apropiat de Vestul Europei”.

„Parțial mulțumit” de primul mandat

Cristian Ciucu și-a depus, luni, candidatura pentru încă un mandat la Primăria Sectorului 6. Ciucu, care este candidatul alianței la , a afirmat că este „parțial mulțumit” de rezultatele primului său mandat și că se așteaptă la mai bune rezultate în cel de-al doilea.

„Mergem mai departe. Mi-am depus candidatura pentru a continua împreună cu dumneavostră pentru Sectorul 6 al Municipiului București. Sunt parțial mulțumit de ce am reușit în primul mandat și nu complet mulțumit.

Am învățat multe în acestă perioadă și mă aștept la rezultate mai bune în cel de-al doilea mandat. Au rămas multe proiecte de finalizat, fiecare este în diferite stadii de maturitate”, a afirmat Ciprian Ciucu pe pagina sa Facebook.

„Sectorul 6 a renăscut”

Primarul a spus că va rămâne același și că ambiția sa este alinierea vestului Capitalei la standardele occidentale în privința calității vieții, a serviciilor și spațiilor publice.

„Eu voi rămâne același pe care îl știți. Determinat, ușor coleric, concentrat pe rezultate, împăciutor și, sper eu, la fel de autentic. Vorba aceea din bătrâni… ‘what you see is what you get’.

Sectorul 6 a renăscut și avem toate premisele ca în urmatorii ani să ne batem pentru locul I în București. Ambiția mea este ca Vestul Bucureștiului să fie cât mai apropiat de Vestul Europei în ceea ce privește serviciile publice, spațiile publice, calitatea vieții. Eu zic că se poate! Am nevoie doar de încrederea dumneavoastră”, se arată în postarea primarului Cristian Ciucu.