Claudia Pătrăşcanu se mută în casă nouă și a scăpat de amintirile cu Gabi Bădălău: „Această casă nu are legatură cu fostul meu soț”

În 2019, Claudia Pătrăşcanu pleca din Bolintin Vale cu câteva valize de haine şi doi băieţei speriaţi de mână. Atunci nu era decât o mamă îndurerată şi îngrijorată pentru viitorul ei şi al copiilor. Un viitor ce părea sumbru! Astăzi, independentă, dar mai ales pe cale să înceapă un nou capitol în viaţa sa.

Claudia Pătrăşcanu şi-a construit casa visurilor. Cine a ajutat-o pe artistă să facă rost de banii necesari

În scurt timp, Claudia Pătrăşcanu se va muta în casă nouă. Amenajările noii sale locuinţe sunt aproape de final, iar artista a făcut deja publice în mediul online câteva imagini din interiorul casei. Şi pentru a se asigura că totul iese aşa cum îşi dorea, Claudia a apelat la ajutorul unui designer de interior, preferat printre vedetele din România. Iar rezultatul este unul pe măsura aşteptărilor.

În exclusivitate pentru FANATIK, artista dezvăluie şi cine a ajutat-o să-şi cumpere casa mult visată şi astfel să-şi vadă visul împlinit, acela de a avea propria locuinţă în oraşul natal. Nici măcar faptul că a renunţat la partaj în timpul divorţului, nu a împiedicat-o pe Claudia Pătrăşcanu şi să lupte pentru binele ei, dar mai ales al copiilor.

Claudia Pătrăşcanu despre mutarea în casă nouă: „Copiii nu se pot acomoda cu ideea că vor adormi fără mine”

Cine e mai nerăbdător să vă mutaţi în noua casă, tu sau copiii?

– Ne transmitem egal bucuria aceasta de nou totul. Ei își doresc tare mult să ne mutăm, dar încă nu se pot acomoda cu ideea că vor adormi fără mine noaptea. Avem camere separate de data aceasta. Le-am promis că vor mai dormi și cu mine din când în când (n. red. râde). Oricum, dacă sunt împreună cu minunile mele, eu pot trăi oriunde și oricum. Sunt recunoscătoare pentru tot ce primesc de la Dumnezeu. Timpul mi-a demonstrat că niciodată nu e prea târziu ptr nimic.

Mama ta va locui împreună cu voi?

– Mămăița vine când vrea ea ( n.red. râde). Casa mea este și casa ei, dar și casa celor dragi sufletului meu. Mie îmi place să am casa plină.

„Am studiat foarte atent piaţa, am negociat foarte bine, am așteptat să prind oferte bune”

Cât a durat construcţia şi amenajarea casei?

– A durat totul așa cât a vrut Bunul Dumnezeu! Nu am cronometrat, doar am avut răbdare și am știut că se va întâmpla asta. Am avut un designer de interior care m-a ajutat să obțin rezultatul dorit, am colaborat extraordinar. Totodată am așteptat să prind oferte bune pentru anumite produse, niciodată nu găsești pe stoc și trebuie sa aștepți. Am avut norocul de oameni buni, meseriași serioși și profi.

Am studiat foarte atent piaţa, am negociat foarte bine și am apreciat înțelegerea și înțelepciunea cu care m-au înțeles să fac totul treptat, puțin câte puțin, până ajungem la final. Am vecini extraordinari pe care aștept cu drag să-i invit la masă, să ascultăm muzică și să facem grătare.

În ce ai investit cel mai mult în noua locuinţă?

– Am investit în energie bună! Totul este făcut cu suflet și iubire. Am făcut totul ca pentru Domnul! Așa cum i-ar plăcea Lui și copiilor mei! Tot așa o voi şi întreține, o casă curată, cu liniște și iubire. Maica Domnului și fiul Ei vor locui cu noi! Eu mă las mereu în grija Lor!

Claudia Pătrăşcanu a renunţat la partaj în timpul divorţului de Gabi Bădălău: „Această casă nu are legatură cu fostul meu soț”

E posibil ca multă lume să creadă că această casa a fost obţinută în urma divorţului. Lămureşte tu, te rog, acest aspect.

– Nu are legatură cu nimic din ce menționezi. Eu am renunțat la partaj încă din timpul divorțului, pentru că nu am mai vrut nimic și nu m-a interesat nimic. Voiam doar să scap de acel divorț greu și urat. Am vrut doar liniște și nimic altceva. Această casă nu are legătură cu fostul meu soț.

Am doua mâini, două picioare, minte inteligentă, o carieră frumoasă, putere de muncă, sănătate și bunătate. Dumnezeu te ajută și îți întoarce în viață binele, doar dacă ești bun și nu tânjești la alții, și bineînțeles, să ai răbdare.

Cine a ajuta-o pe Claudia Pătrăşcanu să-şi construiască casa mult visată: „Tata ne-a lăsat moștenire proprietăți”

Am avut un tată care s-a gândit la noi, copiii lui și ne-a lăsat moștenire proprietăți. Iar mama a considerat că trebuie să mă ajute atât pe mine, cât şi pe nepoții ei. Am făcut şi un mic credit la banca şi mai pot spune că sunt şi foarte chibzuită, iar asta m-a ajutat să economisesc. Eu nu i-am cerut lui Dumnezeu niciodată să-mi dea bani, case, mașini. I-am cerut doar înțelepciune, bunătate, liniște sufleteasca și de restul ce considera El că merit. Primesc atât de mult de la El și uneori mă întreb dacă eu îi dau suficient?! Tot ce fac este doar pentru băieții mei și viitorul lor.

Acum având experienţă deja, ce ţi se pare cel mai greu în construcţia/amenajarea unei case?

– Nu mi se pare greu nimic. Atunci când faci cu suflet și faci pentru tine, trebuie să ai răbdare. Cu oamenii e greu în general, dar dacă ai noroc de unii așa cum am avut eu, totul iese frumos și în liniște. Nici eu nu i-am stresat, ei au înțeles exact ce au de făcut, s-a lucrat după planul făcut de designer. Eu nu am avut mult timp să mă implic în totalitate, deoarece timpul meu îl dedic copiilor.

Gabi are noua voastră adresă?

– Da!

Claudia Pătrăşcanu face naveta Constanţa-Bucureşti

Cât de des faci naveta Constanţa-Bucureşti?

– De cele mai multe ori îmi organizez timpul în funcție de programul copiilor. Când ei sunt la tatăl lor, atunci mă organizez și eu cu timpul pentru mine. Iar când am concerte, mama mă ajută cu ei, iar eu mă întorc ori în aceeaşi seară, ori a doua zi.

Ce îţi place să faci cel mai mult atunci când eşti singură acasă, ce te relaxează pe tine cel mai tare?

– Merg la studio, ies la un restaurant, la cinema, ori mă relaxez acasă la un film, masaje. Ies pe malul marii și mă plimb, ascult muzică, dansez, cânt, fac ordine în garderoba mea și a copiilor. Mă mai văd cu prieteni, merg la tenis, depinde de stare.

Cum profită Claudia Pătrăşcanu de timpul petrecut împreună cu copiii săi

Care sunt activităţile preferate pe care le faci cu băieţii­? Cum alegi să-ţi petreci timpul liber cu ei?

– Sunt multe activități. Ne place să mergem la cinema, să ne uităm la meciuri, să jucam şah, cărţi, să construim lego. Ne place să mergem în toate parcurile știute, mergem pe plaja, jucăm fotbal, ne place să gătim împreună.

„Eu nu pot sta departe de copiii mei niciodată”

A fost grea sau uşoară readaptarea ta în oraşul natal, Constanţa?

– Nimic nu este ușor pe lumea aceasta, dar atâta timp cât am copiii cu mine, mă adaptez oriunde și oricând. Dacă ei sunt fericiţi, atunci și eu sunt fericită pentru ei. Eu nu pot sta departe de copiii mei niciodată. Oriunde vor vrea ei sa stea pe viitor, îi voi urma cu toată dragostea și sprijinul, să le fiu alături și să-i ajut. Sănătate și putere de munca să am!

Ce îşi doreşte Claudia Pătrăşcanu pentru cei doi băieţi ai săi: „Vreau să fie pe picioarele lor şi pregătiţi pentru orice”

Îţi este teamă de vreo etapă din viaţa copiilor tăi?

– Nu! Copiii nu sunt proprietatea noastră, iar eu le implementez bine acum tot esențialul important al vieții. Îi pregătesc pentru viața aceasta care nu este doar despre bine, din păcate. Îi îmbărbătez astfel încât la un moment dat, să fie pe picioarele lor și pregătiți pentru orice.

Le vorbesc deschis despre orice, chiar și despre ispitele rele. Le spun că pe primul loc trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și apoi pe restul. Atâta timp cât ei sunt cu Dumnezeu, vor fi protejați și îndepărtați de tot ce este rău. Dacă își iubesc viața pe care au primit o, atunci vor ști bine ce au de făcut singuri. Pâmă atunci însă, eu sunt aici să îi indrum corect și ferm, să le formez baza unei vieți cu adevărat frumoase. Vreau să-și prețuiască viața!

Claudia Pătrăşcanu simte şi acum lipsa tatălui: „Tata îmi va lipsi toată viața”

E ceva ce îţi mai lipseşte acum?

– Tata! El îmi va lipsi toată viața! El și-a dorit să rămână lângă noi, dar nu e întotdeauna cum ne dorim noi, ci cum vrea Domnul.

Fiul cel mic al Claudiei Pătrăşcanu, pe masa de operaţie: „Am plâns când a intrat în sală”

Când ai plâns ultima dată şi de ce?

– Plâng pentru Iisus, Dumnezeul Nostru, cel care a fost chinuit pentru noi! Fără EL, suntem nimeni și nimic! Toți! Iar pe 13 Aprilie, am plâns când cel mic a fost dus în sala de operație, a fost operat de polipi. Sunt sensibilă la copii, dar el a fost mai puternic decât mi-am imaginat.