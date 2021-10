Familia Mizil trece prim momente grele. Sora lui Serghei și mătușa Oanei a murit în urmă cu câteva zile. În ziua în care Sonia Donca a fost înmormântată, Oana Mizil a făcut câteva declarații.

Aceasta a povestit că i-a fost alături mătușii sale în ultimele clipe.

Sora omului de afaceri a fost înmormântată, marți, 26 octombrie 2021.

Clipe cumplite pentru Oana Mizil. Și-a condus mătușa pe ultimul drum. “Donca a fost ca și mama mea”

Oana Mizil a acceptat să facă câteva declarații chiar dacă a fost o zi extrem de tristă pentru ea. Aceasta a fost prezentă la înmormântarea mătușii sale, Sonia Donca,

Bruneta a vorbit despre ultimele clipe ale mătușii sale pe care mereu a văzut-o ca pe o mamă pentru că aceasta a crescut-o.

“Foarte greu, pentru că Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut, de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea.”, a declarat Oana Mizil pentru

Oana Mizil a dezvăluit și ce dorință a avut

“A vrut să o vadă pe fetița mea și m-a întrebat unde este fata. I-am povestit Mariei, am pregătit-o și am adus-o pe fetiță și a stat de vorbă cu ea și zâmbea. A zis că o să aibă grijă de ea și că o va proteja de acolo de unde se duce, adică de la Doamne Doamne.

De la Donca și de la toată familia am învățat modestia, am învățat să fim oameni, să zâmbim.

Îmi este greu și acum când mă gândesc la ea. Am învățat să nu arătăm greutățile prin care trecem. A avut regrete cu acel copil pe care nu a putut să îl aibă. La opt luni i s-a scos bebelușul din burtică, cu prima ei iubire, Nicu. Apoi am apărut noi și soțul ei care este un om extraordinar și va rămâne în continuare alături de noi”, a mai spus Oana Mizil

Sora lui Serghei Mizil era bolnavă de ceva vreme. În luna mai a acestui an, omul de afaceri a postat un mesaj prin care îi ruga pe cei care doresc să doneze sânge pentru sora sa.