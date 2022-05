Clipe halucinante în Bulgaria! O echipă a retrogradat după ce patronul a intrat pe teren și i-a interzis unui jucător să execute penalty: „Pleacă înainte să te omor”. Video

FC Tsarsko Selo, echipă apărută în anul 2015, a fost aproape să evite retrogradarea în ultima rundă a sezonului, când a primit vizita lui . Meciul s-a terminat însă doar 1-1, iar gazdele au retrogradat și s-au desființat, totul după un scandal monstru provocat de patronul Stoyne Manolov.

Tsarsko Selo a retrogradat și s-a desființat după ce patronul echipei a intrat pe teren și nu l-a lăsat pe un fotbalist să bată penalty

În ultimul minut al meciului cu Lokomotiv Moscova, FC Tsarsko Selo, echipa care a ajuns în eșalonul secund, a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Dacă penalty-ul ar fi fost transformat, gazdele s-ar fi impus cu 2-1 și ar fi evitat retrogradarea.

Maolov, omul cu banii de la Tsarko, nu a fost mulțumit de fotbalistul care urma să bată lovitura de pedeapsă, Yaffa Yusupha (25 de ani), și a intrat pe gazon pentru a numi un alt executant.

Martin Kavdanski (35 de ani), alesul patronului, a ratat lovitura de pedapsă, în ciuda încrederii pe care a primit-o de la șeful său și, astfel, FC Tsarsko Selo a retrogradat în liga a doua din .

Yaffa Yusupha, bătut și amenințat cu moartea

Yaffa Yusupha, fotbalistul care a vrut inițial să execute penalty-ul, a dezvăluit clipele de coșmar pe care le-a trăit în momentul în care patronul și-a făcut apariția pe teren și i-a interzis să execute.

„Am pus mingea să execut, iar căpitanul(n.r. – Martin Kavdanski) a venit să îmi ia mingea. La antrenament, când exersam penalty-urile, nu l-am văzut niciodată să bată. Mi-a luat mingea și l-am întrebat de ce face asta.

Când mi-am dat seama că e un egoist și că nu se gândește la echipă, i-am luat mingea înapoi și i-am spus că îmi asum responsabilitatea. Într-o astfel de situație, un jucător trebuie susținut de coechipieri. Dar se pare că aici căpitanul și colegii mei se gândesc doar la propriul interes.

Eu nu am vrut ca echipa să retrogradeze, dar nici să renunț să bat penalty. Așa procedează un bărbat adevărat. Căpitanul a luat-o personal. Într-o echipă, căpitanul nu e mai presus de ceilalți jucători. Un adevărat căpitan ar fi spus ‘Bați penalty și chiar dacă ratezi toată echipa este alături de tine’.

A fost un circ pe care nu l-am mai văzut în viața mea. În cele din urmă m-au lăsat să bat penalty și nici nu îmi imaginam ce avea să se întâmple în continuare. Patronul clubului a venit pe teren și m-a atacat! Aici nu mai e vorba de sport.

I-am lăst mingea celui care voia să bată, iar patronul m-a dat afară de pe teren. Arbitrul și Poliția i-au permis să intre pe teren, iar meciul a continuat?! Nu îmi venea să cred. M-am dus la vestiare, dar a început să mă atace. M-a împins și m-a strâns de gât. L-am întrebat ce are cu mine, că nu am făcut nimic rău. Am fost șocat! Nu realizam ce se întâmplă.

Mai mult, când ieșeam de pe teren, antrenorul cu portarii m-a amenințat cu moartea! Mi-a spus ‘Pleacă înainte să te omor!’. Căpitanul a luat mingea, a executat penalty și a ratat și așa echipa a retrogradat. Mie mi-a părut enorm de rău. Patronul a venit după mine în vestiar și m-a lovit mai tare decât pe teren. Pe stadion erau peste 30 de polițiști și nimeni nu a făcut nimic!”, a declarat Yaffa Yusupha.