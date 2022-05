Corina Caragea, sperietură zdravănă pe litoralul grecesc. Ce a pățit vedeta Pro TV după ce a ieșit pe mare cu barca

este o persoană căreia îi place să colinde întreaga lume. În pandemie a călătorit doar acolo unde a fost accesibil, iar acum, după ce lucrurile s-au mai relaxat, vedeta abia așteaptă să vadă locuri de vis, în care nu a pășit. În trecut, într-o vacanță efectuată în Grecia, vedeta a avut parte de momente neplăcute.

Corina Caragea are teamă de apă

a rămas cu o teamă de apă, pe care o are de ani buni. Frica aceasta s-a intensificat după o vacanță de vară din Grecia, când a prins-o o furtună pe mare, într-o barcă.

Interesant este că vedetei îi place enorm și Italia, unde, de altfel, s-a și zvonit că s-ar fi căsătorit, și unde abia așteaptă să se întoarcă acolo, într-o vacanță. Pe de altă parte, aceasta spune că și-ar fi dorit și o vacanță în Asia, însă multe destinații de acolo, încă nu sunt deschise pentru turiști.

„Nu s-au deschis toate destinațiile, mi-ar fi plăcut să mă duc în Asia în această vară, dar Thailanda nu e deschisă decât parțial, Vietnam nu cred.

Cred că voi merge undeva în Europa, mie îmi place mult Italia și probabil că o să mă întorc în Sardinia unde am găsit cele mai frumoase plaje, alături de Grecia și stau cu ochii pe Asia, poate totuși reușesc să ajung acolo’, a declarat bruneta planul ei, marți seara, la avanpremiera filmului „Doctor Strange în Multiversul Nebuniei’.

Vedeta, prinsă de o furtună pe mare, într-o barcă

În Grecia, vedeta Pro TV a avut parte de momente cumplite vara trecută, când vremea s-a înrăutățit. Corina Caragea și partenerul ei se aflau în largul mării. Sperietura a fost foarte mare pentru Corina, care nu știe să înoate.

„Mi-e foarte frică de apă și anul trecut, în Grecia, am avut un incident pe mare nasol. Am prins o furtună și după ce am plecat eu a fost chiar uragan. A fost îngrozitor!

Atunci m-am speriat foarte tare. Deci cu avionul nu am avut probleme, dar cu apa da, pentru că nici nu știu să înot. Eram pe o barcă mică, ne-a prins furtuna, ne-am rătăcit, a fost destul de nasol. Eram doi necunoscători în barcă.

Mi s-a părut că a durat un secol până am ajuns la mal și m-am văzut pe pământ din nou. Prietenul meu știe să înoate. De-a lungul timpului, am încercat să îmi înving teama asta luând lecții de înot, dar nu am reușit’, a declarat, pentru Corina Caragea.

Cu cine se iubește Corina Caragea

Partenerul ei de viață se numește Robert Pongracz, și chiar dacă nu este un nume cu rezonanță pentru publicul larg, el este cunoscut în lumea oamenilor cu bani.

Bărbatul este vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal și are origini evreiești. Despre familia lui se spune că este una bogată. Se știe că tatăl lui deține un cabinet medical în Frankfurt și că sora sa lucrează tot în Germania.