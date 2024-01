Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, rămâne fără avocat. ”Am primit amenințări, nu pot să lucrez așa”

Avocatul lui Cornel Dinicu, , a anunțat că renunță la caz. Bogdan Annei ar fi primit un val de amenințări atât prin mesaje, cât și prin apeluri telefonice.

Ce amenințări a primit avocatul lui Cornel Dinicu

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar.

Nu știu motivele, dar am găsit de bun augur să vă spun. Au fost de-a lungul acest zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a declarat Bogdan Annei.

Luni, 22 ianuarie, Tribunalul Prahova a amânat din nou pronunţarea în privinţa redeschiderii urmăririi penale într-un dosar instrumentat de DNA. Este vorba despre cazul în care un fost şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi un fost inspector de prevenire erau cercetaţi pentru că ar fi permis funcţionarea fără aviz de securitate la incendiu a complexului turistic

Dosarul fusese clasat, însă după incendiu a fost propusă în instanţă redeschiderea urmăririi penale. Anchetatorii urmează să stabilească acum și împrejurările acestui incident

Opt oameni au murit în incendiul de la ferma din Tohani

Ferma Dacilor a fost distrusă după izbucnirea unui incendiu violent chiar în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie. În urma acestuia opt persoane și-au pierdut viața.

Cauza incendiului nu se cunoaște încă cu exactitate, iar oamenii legii continuă cercetările. Imediat după incendiu, patronul fermei, Cornel Dinicu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar acesta încă se află în arest.

În dosarul deschis de procurori, au primit acuzații și administratorii pensiunii, Adrian Vitomir Ristin şi Adelina Elena Ilie. În cazul lor s-a dispus arestul la domiciliu. Cei trei sunt acuzaţi de ucidere din culpă şi de distrugere din culpă.

Pe 17 ianuarie, procurorii au dispus plasarea sub control judiciar a primarului şi a fostului primar din comuna Gura Vadului, pe raza căreia funcţiona unitatea turistică. De asemnea, a fost reţinută și o funcţionară din cadrul primăriei care a îndeplinit responsabilităţi în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Aceștia sunt acuzați că Ferma Dacilor a fost construită în perioada anilor 2013-2014 fără autorizaţie de construcţie, iar în anul 2020 au emis un certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei, „atestând fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului”.