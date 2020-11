Antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, face tot posibilul să se despartă de Dinamo, însă conform spuselor sale conducerea nu dorește să facă acest lucru pe cale amiabilă. Clubul traversează o perioadă dramatică, Contra fiind sătul de promisiunile deșarte ale conducerii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se anunța plecări în masă de la club, însă lucrurile nu se opresc aici, și alte persoane anunțându-și plecarea din Ștefan cel Mare.

Cosmin Contra și Javi Reyes au înaintat deja notificări clubului, aceștia cerându-și drepturile salariale restante, ambii găsindu-se la un pas de a o părăsi pe Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra face tot posibilul să plece de la Dinamo: “Nu mă identific cu minciunile lor”

“Vor pleca tot mai mulți oameni, atâta timp cât situația este cum este la nivel administrativ. Vor pleca mult mai mulți oameni. Există o stare agravată la nivel de club, oamenii au viața lor, familiile lor. Dar asta nu este o scuză, trebuie să fim capabili să dăm lucrurile la o parte și să fim capabili să avem rezultate.

Sper că în ceasul al 12-lea sa se rezolve aceste probleme, pentru că este o situație dramatică. Dacă suntem la joc, înseamnă că s-au găsit banii necesari să jucăm, acum trebuie să dăm ce avem mai bun și să încercăm să câștigăm meciul. Eu am ales să nu îi bag pe jucători în cantonament, sunt profesioniști, am ales această soluție, să vină direct la meci.

ADVERTISEMENT

Eu am venit cu o propunere, din păcate propunerea pe care am avut-o față de conducători a fost de forte bun-simț, dar nu am avut răspunsul pe care îl așteptam. Amândouă părțile vrem să ne despărțim. Dar ei nu vor să avem calea amiabilă.

Nu va avea de pierdut decât clubul. Nu mă mai identific cu minciunile de la acest club. Vrem să ne despărțim unii de alții și ar trebui să fie mai serioși și să încerce să ne despărțim pe cale amiabilă”, a declarat Cosmin Contra înainte de meciul cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra: “Mi-am cerut salariul de până acum și atât”

“Clauza mea de reziliere e mai mare de 200 de mii de euro. Dar eu nu vreau atât. Mi-am cerut salariul de până acum şi atât, cu toate că imaginea mea a fost cea mai afectată deşi singurul meu gând a fost să vin să ajut Dinamo.

Ei se pare că nu au nici banii ăştia să mi-i dea. Dacă s-ar fi dorit, mai ales că nu e mult de negociat, se putea întâmpla. Eu am fost foarte direct cu ei şi foarte sincer”, a declarat Cosmin Contra despre situația sa financiară de la Dinamo.

ADVERTISEMENT