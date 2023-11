Cosmin Contra îi motivează pe „tricolori” înainte de Israel – România: „Mesajul transmis e al tuturor românilor”

Cosmin Contra , meci în care Nicolae Stanciu a marcat. Fostul selecționer a prefațat meciul capital cu Israel din Ungaria.

Cosmin Contra, încurajări pentru România înainte de confruntarea cu Israel: „Voi urmări și eu meciul și le țin pumnii”

Cosmin Contra salută șansa uriașă pe care România o are. După 8 ani, naționala e din nou aproape de un turneu final. : „Mesajul pe care îl am de transmis cred că este al tuturor românilor. Avem încredere în ei, avem o șansă uriașă. Suntem foarte aproape de o mare performanță, trebuie să aibă încredere în ei și să ducă echipa națională acolo unde îi este locul, la Campionatul European.

Nu știu dacă e ultimul tren, dar cred că o calificare ar face foarte mult bine fotbalului românesc. Normal că voi urmări și eu meciul cu Israel și le țin pumnii. Sigur că putem să învingem Israelul, mai ales că ei vin după două meciuri grele cu Kosovo și Elveția”.

Antrenorul lui Damac atrage încă o dată atenția asupra expresiei „echipe mici”: „Toți credeau că Israelul va câștiga fără probleme în Kosovo, dar chiar nu mai există meciuri ușoare, crede-mă. Chiar dacă lumea vorbește așa doar pentru a vorbi. Nu există niciun meci ușor”.

Cosmin Contra îi liniștește pe jucătorii naționalei: „Presiunea e pe ei, nu pe noi”. Mesaj pentru selecționer: „A făcut-o bine”

Cosmin Contra a ținut să sublinieze și program infernal al Israelului: „Repet, eu am încredere că ne vom califica pentru că depindem doar de noi. Ei mai un meci destul de complicat cu Belarus, nu doar meciul cu noi și asta după o serie de trei meciuri într-o săptămână. Presiunea e pe ei, nu pe noi și ăsta e un alt avantaj. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, să încercăm să punem în valoare jucătorii care pot să facă diferența și să jucăm bine”.

Contra are mare încredere în decarul României: „Nicu Stanciu e un jucător care dă totul pentru echipa națională, dar fotbalul nu este un sport individual. E un profesionist desăvârșit și suferă foarte mult când România nu are rezultatele dorite. El și-a asumat acest rol de căpitan de echipă și de jucător cu experiență și am vorbit foarte mult cu el zilele astea. Are un moral excelent și va face tot ce depinde de el să ajute echipa să se califice”.

Fostul mare internațional român nu l-a uitat nici pe selecționer: „A făcut-o foarte bine până acum, sper să califice echipa pentru că merită lucrul ăsta. El știe cel mai bine ce se întâmplă la echipa națională și cred că va alege cel mai bun unsprezece pentru a califica echipa la Campionatul European”.

Cosmin Contra așteaptă punct sau puncte și în ultimul meci din grupă: „Nu cred că putem vorbi de o surpriză cu Elveția în ultimul meci. Ei nu mai sunt echipa aia de speriat care a fost preliminariile trecute, dar fiecare meci e aparte”.

24 de meciuri a stat Cosmin Contra pe banca echipei naționale a României. Ca jucător a evoluat în 73 de partide și a reușit 7 goluri