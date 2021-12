Cristian Pletea, rebelul din tenisul de masă românesc. Joacă în Germania de la 18 ani

Tenisul de masă din România are un viitor strălucit. O dovedește cu prisosință Cristian Pletea, campion european la U21 în proba de dublu, alături de cel mai bun prieten Rareș Șipoș, campion european la U21 în proba de dublu mixt, cu Adina Diaconu campion european la cadeți, vicecampion european de Tineret și deținător al medaliei de bronz la Campionatul Mondial U21, toate în proba de simplu.

Povestea lui Cristian Pletea, rebelul din tenisul de masă românesc

Deși temperamentul vulcanic poate constitui un dezavantaj uneori, tânărul de 21 de ani compensează prin talent și muncă. A îmbrățișat acest sport din pură întâmplare, pe când avea doar 16 ani, dar nu regretă absolut deloc alegerea făcută.

„Sunt momente în care sunt frustrat pentru că știu cât de mult mă antrenez în Germania și cât pot să muncesc cu antrenorul meu și câteodată când nu-mi iese mă enervez, știu că ar trebui să fiu mai calm.

Pot să-mi revin foarte repede și să o iau de la capăt. Acestea este caracterul meu, dar încerc să fiu cât mai echilibrat. Tenisul de masă nu a fost alegerea mea. Locuiam cu antrenorul meu în bloc, e prieten de familie cu părinții mei și într-o zi m-a luat la sală, mi-a plăcut și așa am început”, a mărturisit Cristian Pletea.

La 18 ani, și-a luat inima în dinți și a plecat în Germania, dar este component al naționalei României

Deși evoluează în Germania încă de la vârsta majoratului, îmbracă mereu cu mândrie tricoul echipei naționale și visează , atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu, împreună cu Rareș Șipoș, de care îl leagă o prietenie de 13 ani.

„După ce am dat examenul de bacalaureat, am plecat să joc acolo. La început a fost greu. Locuiesc singur în Germania, dar mă descurc. Tenisul îmi ocupă mai tot timpul. Nu am timp să mă relaxez! Chiar dacă nu sunt la sală, eu tot la tenis mă gândesc.

La început nu îmi plăcea deloc de Rareș, pentru că pe unde mă prindea, mă bătea. Îmi aduc aminte când eram mici, era plin de medalii. Nu rata niciun concurs!

Cum auzea că e o competiție, mergea și câștiga medalie. Mi-au luat doi ani să câștig în fața lui. După, ne-am împrietenit, iar acum este cel mai bun prieten al meu”, a povestit Cristian Pletea.

Fan înfocat FCSB: „Mă uit la meciurile lor”

Chiar dacă tenisul de masă îi ocupă aproape tot timpul, tânărul sportiv e la curent cu tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, mai ales când joacă echipa sa favorită: „Țin cu FCSB, mă uit la meciurile lor, iar din Europa țin cu Hamburg, chiar dacă acum sunt în liga a doua”.

Când vine vorba despre jucătorul preferat din tenisul de câmp, ei bine, răspunsul nu poate nu poate fi decât . „Îmi place mult nu cred ca am ratat un turneu de-al lui”, susține campionul european al probei de dublu dedicate sportivilor U21, dezvăluind, totodată, că nu ezită să practice acest sport de fiecare dată când are ocazia.

„Când vin în țară, joc împreună cu prietenul meu cel mai bun, Rareș Șipoș. Mă mai și bate, pentru că el l-a practicat la nivel de performanță, dar nici eu nu mă descurc rău”, a mai spus Cristian Pletea.