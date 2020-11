Antrenorul lui U Craiova, Cristiano Bergodi, a anunțat că își va da demisia după înfrângerea scor 0-1 cu Chindia Târgoviște. Echipa sa a ajuns la două înfrângeri consecutive pe teren propriu.

Tehnicianul echipei de pe arena Ion Oblemenco a fost extrem de dezamăgit după încă o înfrângere pe teren propriu. Fostul antrenor de la FCSB și Rapid a anunțat după meci că este hotărât să își dea demisia.

Cristiano Bergodi a fost adus la Universitatea Craiova în luna mai a anului 2020 și a fost foarte aproape să cucerească titlul de campion în sezonul precedent.

Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia de la U Craiova: „Nu stau în cer în ciuda sfinților”

La finalul meciului pierdut în fața Chindiei Târgoviște cu 0-1, după golul marcat de Daniel Popa din penalty, Cristiano Bergodi a anunțat că vrea să plece și că intenționează să demisioneze în zilele următoare.

De asemenea, italianul a lăsat să se înțeleagă că nu mai este dorit la club și că nu vrea să rămână în condițiile în care oamenii din jurul echipei nu îl mai vor pe banca tehnică.

„Vom vedea ce se întâmplă în zilele viitoare, pentru că mă gândesc să îmi dau demisia. Vom vedea. Nu stau în cer în ciuda sfinților. Am și probleme, s-a văzut și în jocul echipei. Repet, eu sunt vinovat. La pauză, se putea schimba toată echipa, dar în primul rând cade antrenorul.

E bine că echipa e pe primul loc, sunt mulțumit pentru băieți, dar probabil echipa va pleca din nou la drum cu altcineva, nu cu mine. Nu știu, încă mă gândesc, dar probabil că 100% îmi dau demisia. Asta e hotărârea mea, 100%”, a declarat Bergodi la Digisport, după meciul de pe arena Ion Oblemenco.

Antrenorul și-a asumat vina: „Nu e vina jucătorilor, e vina mea”

Înainte de a-și anunța plecarea de la Universitatea Craiova, italianul a analizat meciul cu Chindia Târgoviște și susține că echipa nu a jucat niciodată atât de slab sub conducerea sa.

Totuși, Cristiano Bergodi își asumă vina pentru încă o înfrângere pe teren propriu și nu dă vina pe fotbaliști. El crede că jocul formației sale a fost haotic și consideră că tactica a fost una deficitară.

„Nu a fost un meci reușit, din niciun punct de vedere. Cel mai urât meci, cel mai slab de când sunt aici. Din păcate, nu știu ce se întâmplă, dar nu aveam nevoie de un pas înapoi. Nu aveam voie să pierdem, cu tot respectul pentru Chindia. S-au apărat bine, au jucat bine pe contraatac, au avut ocazii, am avut și noi în repriza a doua prin jucătorii intrați.

Am fost confuzi în joc. Eu sunt antrenorul și eu sunt vinovat de acest lucru. Nu am găsit soluțiile pentru a intra în careu, pentru a ajunge unu la unu cu portarul. Am jucat puțin haotic, nu am evoluat bine și asta s-a văzut. Nu e vina jucătorilor schimbați la pauză, e normal că trebuia făcut ceva și așa am gândit.

Am avut, din păcate, o echipă din care au lipsit jucători de un anumit nivel. Eu eram convins că oricine juca ar fi putut să o facă bine. Nu dau vina pe fotbaliști, eu sunt de vină pentru înfrângere”, a mai spus Cristiano Bergodi.