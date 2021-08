Cristina Cioran, imagine din spital. Actrița a dezvăluit cum se simte Ema

Fosta prezentatoare TV a devenit mamă în urmă cu câteva săptămâni, cu două luni înainte de termen. s-a externat pe propria răspundere, însă Ema, fiica sa, a rămas sub atenta supraveghere a cadrelor medicale.

Blondina are dreptul să o viziteze de două ori pe săptămână, întotdeauna cu test negativ covid pentru siguranța micuței sale. Așa se face că în urmă puțin timp a mers să vadă cum se mai simte.

Cristina Cioran, în vizită la fiica sa, la spital. Care e starea micuței

Vedeta nu a mers singură, ci însoțită de partenerul de viață. Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu s-au fotografiat în liftul spitalului, în imagine observându-se că sunt complet echipați pentru vizită.

Așadar, actrița și iubitul ei poartă costume de protecție și mască care să le acopere nasul și gura având în vedere că micuța lor se află într-un spital suport COVID, motiv pentru care regulile sunt stricte.

Chiar și așa artista reușește să o vadă pe Ema de două ori pe săptămână, timp de 30 minute, mărturisind că micuța este mult mai bine și chiar au format o oarecare legătură mamă-fiică.

În plus, cunoscuta actriță are mereu nevoie de aprobare de la managerul spitalului, fiind de părere că născuți prematuri ar trebui să stea mai mult la pieptul mamei.

Cristina Cioran, o mamă fericită, dar cu nesiguranța în gând

Cristina Cioran traversează o perioadă complicată. Nu poate fi pe deplin fericită că a devenit mamă pentru prima oară, asta pentru că are în continuare o nesiguranță în minte.

Tot ce-și dorește este să iasă cât mai repede din spital fiica sa, care în prezent respiră singură. Chiar și așa trebuie să mai rămână la incubator pentru a lua cât mai mult în greutate.

„Au grijă de ea, sunt extraordinari. Mai mult, nu putem decât să ne rugăm și să fim optimiști. Am primit peste 1.500 de mesaje de la mămici de copii prematuri și toate m-au asigurat că e bine!

Nu ai cum să stai liniștit pentru că e parte din tine. Medicii nu-ți vor spune niciodată să stai relaxat pentru că obligația lor este să fie corecți.

Îți dau tot felul de pliante cu problemele pe care le pot întâmpina, cu ce probleme pot fi. Nu poți decât… cu Dumnezeu înainte!

Am fost în vizită, când am intrat, acolo, în salon, și am zis bună ziua, fetița mea m-a auzit și a început aparatul să (n.r.- i-a crescut pulsul)…

Să sperăm că o să fie… Suntem siguri că o să fie bine, dar e o strângere de inimă”, a mărturisit Cristina Cioran pentru .